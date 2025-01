Vođa i glavni autor Jinxa s glazbom iz televizijske serije 'Dnevnik velikog Perice' ima najprodavaniji vinil u Hrvatskoj

Na tragu podatka da su prošle godine u Hrvatskoj najprodavaniji bili vinili s glazbom iz vremena Jugoslavije, reizdanja glazbe iz 70-ih i 80-ih godina, ne začuđuje da je prošli tjedan najprodavanije domaće izdanje bila glazba iz serije "Dnevnik velikog Perice". Dobro tempirani vinil sa 15 pjesama u prodaji se našao krajem prošle godine, taman kad je serija preko televizijskih ekrana dovoljno zagolicala maštu široke publike.

Sama glazba izuzetno je važan dio uprizorenja događaja iz 1967., inspiriranih antologijskim filmom Kreše Golika "Tko pjeva zlo ne misli", pa se ovom prilikom moglo zapitati ne samo "jeste li pogledali seriju?", nego i "jeste li je odslušali?". A to što ste odslušali smislio je i napravio Gordan Muratović, tj, Coki ili Coco Mosquito, kojeg bi komotno mogli nazvati "tri u jedan" po velikim kapacitetima koje je iskazao još kao vođa i glavni autor Jinxa.

Kad smo u vrijeme prve sezone serije prije nekoliko godina radili intervju za, Coki mi je rekao da li se kolebao kad su mu ponudili sudjelovanje; "O 'Dnevniku velikog Perice' nisam razmišljao ni sekunde. Čim me je Bino Uršić pozvao i rekao o kojem se glazbenom razdoblju u seriji radi, znao sam da želim biti dio toga", a na pitanje koliko je zadovoljan odazivom gledatelja i reakcijama kritike i publike na seriju, odgovorio je: "Nisam zadovoljan nego oduševljen, a moram priznati i ugodno iznenađen. Svi smo u ekipi bili u velikoj tremi pred prikazivanje, veći dio ekipe zbog mitologije Golikovog originala, a ja možda ipak nešto više zbog mitologije Ive Robića, Jimmyja Stanića, Miljenka Prohaske, Gabi, Beti… Osobno mislim da glazba tog vremena i ne zaslužuje drugačiju reakciju do ljubavi i poštovanja, a što se nas 'iznutra' tiče, sretan sam i ponosan što smo, čini se, doskočili izazovu i/ili dovoljno uspješno zamaskirali momente u kojima nam to nije pošlo za rukom."

S obzirom na to da je "Tko pjeva zlo ne misli" najgledaniji domaći film svih vremena, "Dnevnik velikog Perice" imao je dobro pripremljen teren i logičan je prequel/sequel (nastavak) proizvod kakvih u svijetu i u svijetu svjetskog filma ima koliko hoćete, a kod nas su rijetki. Još jedan element pripreme domaćeg tržišta zasigurno je bila i televizijska serija "Crno bijeli svijet", dok su emisije poput "A strane" kod široke televizijske publike zacementirale vječnu sklonost "staroj", nekadašnjoj glazbi koja kod nas redovito prolazi bolje nego nova.

Stoga, kad pomislite na "evergrine", glazba iz "Dnevnika velikog Perice" imala je od početka dobru budućnost, a ponajviše zbog toga što se njome pozabavio Coco Mosquito, iskusan aranžer, producent i poznavatelj povijesti domaćih šezdesetih na koje se često referirao i u radu s pop hitovima Jinxa.

Nekoliko stvari je tu bitno; Gordan Muratović Coki još od početka rada s Jinxima poznat je po tome da zna majstorski uklopiti osjećaj nostalgije - ali one fine, a ne ljigave kakva nas obično dočeka u domaćoj glazbi - u suvremeni izričaj. A pošto je zvuk u današnjem svijetu i na pop sceni u velikoj mjeri ionako retro usmjeren "boljoj prošlosti", glazba u seriji "Dnevnik velikog Perice" bila je primjereni poligon za pokazivanje najvećih Cokijevih aduta.

Dakako, i aduta novih pjevača koji pjevaju stare klasike, ali i u tom dijelu posla jasno je da je upravo Coki poznat kao majstor rada s vokalima. I u bendu i mimo njega, nakon Yaye iz Jinxa, kao producent i koautor napravio je sjajne albume mnogima, pa i prvi solo album Natali Dizdar. Stoga ne čudi da je i od pjevačica i pjevača odabranih za glazbu u seriji izvukao maksimum, a i u press objavi ističe se važnost glazbe; "Osim što prati životne izazove i uspone Perice Šafraneka, glazba u seriji ima ulogu emocionalnog vodiča koji povezuje gledatelje s pričom te je ključni element same radnje. Autentičnost interpretacija, uz vjerodostojne kostime i scenografiju, osigurava bogato iskustvo povratka u jedno nezaboravno razdoblje hrvatske povijesti.

Dino Antonić, Martin Kosovec, Lana Ujević Telenta, Mirjana Bohanec Vidović, Rade Šerbedžija, Jakov Peruško-Rihtar i Karla Jovanović u seriji su otpjevali standarde domaće pjesmarice poput "Golubovi", "Obećaj mi to", "Ostavi mi barem nešto", "Često te sretnem", neizbježnu "Samo jednom se ljubi", "Svemu dođe kraj", "Miruj miruj srce moje", "Oluja", "Mali trg", "Dani", "Jutro će promijeniti sve" i "Ni ti ni ja". Osim toga, tri nove pjesme ("Sve dođe na svoje", "Rekla je da" i "Sam") na tragu prethodne tvrdnje o Cokijevom umijeću prepoznavanja najbitnijih naglasaka iz prošlosti pop glazbe izvrsno se uklapaju u soundtrack serije i svojom kvalitetom ne zaostaju za evergrinima. Uostalom, i njegove pjesme za Jinxe danas su evergrini i stalni gosti radijskih programa, a u "Dnevniku velikog Perice" nove pjesme odlično pašu s onima iz povijesti.

Treća kvaliteta koju glazba posjeduje proizlazi iz minulog rada Gordana Muratovića za televizijske serije, dokumentarce i kazališne predstave, pa je glazba u samoj seriji dobro prilagođena slici, tj. vizualnom dijelu projekta. No, budući da se na vinilu nalazi 15 pjesama, nije bilo mjesta za instrumentalnu glazbu koju ste čuli s malih ekrana, a ona je često bitan dio glazbe korištene u seriji. To majstorstvo u "pravom" pozadinskom soundtracku nažalost nije objavljeno već sada na albumu s glazbom iz serije. Moram priznati da nisam ni znao da se planira ovo izdanje, dok prije par tjedana nisam sreo Cokija na Ilici pa mi je na pitanje što radi rekao o skorašnjem vinilu. Spomenuo je i ovaj izostanak instrumentala iz serije, ali mi je napomenuo da će ga vjerojatno upotrijebiti na nekom budućem retrospektivnom albumu sa svojom glazbom. Ujedno je dodao još jednu bitnu informaciju, a to je da se na albumu "Dnevnik velikog Perice" nalaze samo pjesme iz druge sezone, jer je prva sezona serije u vlasništvu druge kompanije, a s njom i glazba iz nje koja je već prije par godina, kad je serija krenula, pokazala visoku razinu atraktivnosti.

Tada mi je Muratović objašnjavao koliko je bilo zanimljivo susresti se s arhivom "s domaće pop scene" i kako je odabirao pjesme koje će se pojaviti u seriji; "Od svih zadataka u seriji ovaj je vjerojatno taj u kojem sam se i najviše zabavljao. Već sam prije znao dosta o tom periodu, no, ipak sam za potrebe serije morao i dodatno istraživati. Na žalost, u startu smo zbog copyrighta morali odustati od mnogih sjajnih prepjeva na hrvatski poput 'Nogometne utakmice' ili 'Pagani twista', te smo popis sveli isključivo na hrvatske kompozitore. Na sreću i tu je količina songova bila impozantna. Kako se radi o filmu a ne o kompilaciji hitova, prvi uvjet pri odabiru je logično bio da songovi pašu na scene i podržavaju atmosferu ili eventualno posluže kao humoristični komentar. Mislim da smo pri tome postigli i dobru mjeru opće poznatih hitova poput 'Prolazi sve', 'Milioner' ili 'Motorin i onih 'tarantinovskih' novootkrivenih bisera poput 'Ljuljačke' ili 'Zdenka zar te nije sram'. Vodio sam, naravno, računa i o tome za koju pjesmu možemo napraviti novoaranžiranu preradu, a za koju je bolje da se s njom 'ne igramo' i upotrijebimo original".

Pjesme za "Dnevnik velikog Perice" snimane su u Funhouse studiju braće Muratović, orkestracije potpisuje Luka Žužić, a tonski snimatelj Berko Muratović bio je zadužen i za završni miks zvuka. Kod nas nažalost nema previše "period movie" ostvarenja vezanih uz određeno vremensko razdoblje, u ovom slučaju 60-ih godina. Kako je s redateljem Vinkom Brešanom dogovarao rad na glazbi "Dnevnik velikog Perice" otkiva još detalja i važan su dio uspješnog završnog rezultata i promišljanja.

"Najosjetljiviji dio posla je bio onaj koji smo prvo morali riješiti, a to je koje će se pjesme pjevati u seriji", pojašnjavao je Coki. "To je moralo biti riješeno najmanje dva mjeseca prije samog filmskog snimanja da bismo imali vremena sve aranžirati, snimiti instrumentale i otpjevati. Na setu se normalno radilo na gotov playback. Proces je bio jednostavan. Prošli bismo kroz scenarij, Vinko bi rekao što želi od koje scene i onda bih ja uglavnom dao po par prijedloga. Na kraju bismo se uvijek složili oko pjesme, tako da mogu mirne duše reći da smo već u toj fazi dobro 'kliknuli' što je naravno olakšalo daljnji posao. Svakako da bi bilo dobro objaviti soundtrack serije, na kraju krajeva i publika to traži!".

Iako taj prvi album s pjesmama iz prve sezone serije nažalost nikada nije objavljen, ovaj koji jest potvrđuje da se radi o pažljivo osmišljenom projektu koji prošlost promatra estetski promišljeno u svim segmentima, pa i korištenoj glazbi.

