Vlatka Pokos ponovno o sukobu sa skladateljem: 'Moje kolegice šute u skladu s očekivanjima primitivne sredine'

Voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos na Instagramu se ponovno osvrnula na tvrdnju skladatelja Ernesta Pelaića, koji je kazao kako su sredinom 90-ih "proveli sitne sate zajedno".

"Imam poruku za sve one koji mi šalju poruke 'podrške' u situacijama kad sam napadnuta u javnosti: 'šuti', 'ignoriraj', 'budi dama' i slično. U srži tih poruka je kritika mene i moje reakcije, a ne onoga tko me je napao. Jer žena se ne smije braniti, već šutjeti i trpjeti; osobito na Balkanu. Imam i ja poruku za vas dragi, licemjerni prijatelji. Živimo u 21. stoljeću u kojem su žene snažne i neovisne, ne boje se i ne šute!" započela je Vlatka svoju objavu.

"Gdje je podrška u javnosti? Gdje su kolegice koje su doživjele slične napade? Nema ih. One naime šute, u skladu s tradicijom i očekivanjima primitivne sredine. Zašto nitko, nikada ne osuđuje gnjusno ponašanje jednog muškarca? Možda zato što krivite ženu koja je napadnuta? Mislim da je to glavni razlog. Negdje u dubini vaše tradicionalne skučene duše, to je razlog", dodala je Vlatka.

Na kraju objave zaključila je: "Svatko tko napada moj integritet dobit će žestoki odgovor! Takva sam, žestoka i intenzivna! Ne bojim se ničega. Jasno mi je da me mnogi u Hrvatskoj žele vidjeti jadnu, tužnu, propalu, ostarjelu i siromašnu. To se neće dogoditi. Iz više razloga, a najveći je moja snaga, energija i nesalomljivi duh. Vjerujem da je to dar od Boga i zahvalna sam na tome."

Njezini pratitelji pohvalili su je u komentarima jer se uvijek, kako kažu, bori za sebe. "Draga Vlatka, ne poznajem vas, ali vrlo često vidim i čitam vaše sadržaje i komentare na ovakve i slične slučajeve. Zaista moram reći veliko bravo", "Ostani uvijek tako dostojanstvena i tako plemenita duša", "Nažalost primitivizmu na brdovitom Balkanu nema kraja", "Hvala što govoriš o ženskim pravima", neki su od komentara.

GALERIJA: Nevjerojatna figura pjevačice Sabrine Salerno (56), čiji hit 'Boys' su svi obožavali

Podsjetimo, sve je počelo tako što se Pokos osvrnula na Pelaićeve izjave kako je početkom 90-ih na Splitskom festivalu proveli nekoliko kasnih sati zajedno i da mu je povjerila kako odlazi iz Srebrnih krila u kojima je tada bila pjevačica. Pokos je u svojoj Instagram objavi negirala njegove tvrdnje i tražila je da joj se ispriča ili će cijela stvar završiti na sudu. Kasnije je Pelaić pak tražio ispriku od Pokos.

VEZANI ČLANCI:

"Iako sam razmišljao hoću li se javiti na ružan i bespotreban tekst koji je objavila bivša pjevačica Vlatka Pokos na svom Instagramu, a koja se obrušila na mene povodom teksta koji je izašao ovih dana na portalu, i koji je prenesen sa moje Facebook stranice od 5. listopada 2022. godine. Razmišljajući došao sam do zaključka da moram odgovoriti. Nazvala me jako ružnim i pogrdnim imenima i kao takva zaslužuje javni odgovor i to kao blago rješenje u želji da je ne tužim", napisao je u svojoj objavi splitski skladatelj.

VIDEO: Ana Begić Tahiri: Nakon "Bibinog svijeta" sam 10 godina bila izbrisana s televizije i filma