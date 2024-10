Olimpijac je vlastiti rekord oborio devet puta, a sada objavio romantične zaruke: 'Ovo je bilo puno stresnije od natjecanja'

Švedski olimpijac koji drži rekord u skoku s motkom Mondo Duplantis poznat je po svojim sportskim uspjesima, a njegov privatni život javnosti je postao zanimljiv nakon Olimpijade u Parizu. Sportaš koji je zadivio cijeli svijet činjenicom da je čak devet puta popravljao vlastiti rekord privukao je puno pozornosti, a nakon što je osvojio odličje i popravio rekord još jednom, na Olimpijadi je otrčao u zagrljaj partnerice Desire Inglander koja od tada privlači puno pozornosti.

Par se nedavno zaručio, a njegova zaručnica nije mogla sakriti sreću. Par, koji je u vezi četiri godine, zaručio se u East Hamptonu u New Yorku tijekom snimanja za skandinavsku verziju Voguea. Desire je pristala, no na prvu nije shvatila što se događa, a Mondo je kasnije otkrio da o zarukama razmišlja još od Olimpijskih igara. "Zaruke su bile puno stresnije od natjecanja", rekao je za Vogue nakon što je dobio "da". "Još sam pod dojmom", rekla je Desire nakon zaruka te dodala da inače voli sve imati pod kontrolom. "Nemoguće je iznenadi me", istaknula je.

Par je tada otkrio da nakon zaruka planiraju proslavu u Louisiani s obitelji, a Desire je sada na društvenim mrežama podijelila fotografije s te proslave. S obiteljima su se družili na plaži tijekom zalaska sunca. Cijela obitelj sjedila je na dekama i jastucima oko logorske vatre i družila se, a prostor je bio i prigodno uređen cvijećem i svijećama. Osim toga, bio je postavljen i stol na otvorenom.

"Ljudi koji najviše volim na jednom mjestu - to je ostvarenje snova ", napisala je Desire pored fotke.

Foto: Instagram screenshot

Dodajmo da je uspješni sportaš i ranije za Vogue govorio o svojoj partnerici, a sada zaručnici. On je istaknuo da ona ima pozitivni utjecaj na njegov život te da je jako dobra partnerica za putovanja.

- Desire donosi ravnotežu u moj život. Lijepo je doći doma i biti u totalno drugačijem okruženju nego što ga donosi naporan raspored treninga - istaknuo je, a ona je rekla da su njih dvoje jako različiti, ali da se upotpunjuju.

Inače, par se upoznao tijekom jedne ljetne zabave, a olimpijac je kasnije priznao da je na prvu nije zamijetio i da ga nije zainteresirala. No, očito se kasnije rodila ljubav o kojoj ćemo još puno čuti.

