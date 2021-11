Vlaho i Zsa Zsa udružili snage: 'Nadam se da ćemo napraviti presedan i uspjeti vani'

Dvoje mladih hrvatskih glazbenika Zsa Zsa (27) i Vlaho Arbulić (31) nedavno su udružili snage i snimili zajedničku pjesmu "Flowerpot", kojom planiraju pohod ne samo na domaću, nego i na svjetsku glazbenu scenu. Vlaho je i dosad bio poznat po singlovima na engleskom jeziku poput "Bla Bla", "Feel It" i "Stanford", dok je Zsa Zsa dosad imala tri suradnje koje su postale hitovi - s Vannom, Damirom Kedžom i Hiljsonom Mandelom.

- Spojila nas je glazba na engleskom, jer Zsa Zsa ima aspiraciju da se predstavi i vani. Krenuli smo surađivati na nekim njenim stvarima. Pjesma je country pop, što je više moj stil nego njen. Odmah sam zamislio da ona bude na tom stihu i baš sam zadovoljan kako je ispalo. Napisao sam je na putu za Kaprije, a u startu nije bila zamišljena kao duet. No, nedostajala mi je ženska perspektiva, pa je tek sad sa Zsa Zsom dobila ono nešto - priča nam Vlaho koji ne krije kako se nada s ovom pjesmom napraviti novi iskorak na inozemno tržište.

- Vlahu sam uvijek pratila jer je odmah krenuo s „amerikaniziranim“ pjesmama, a to sam i ja željela. Vuklo me da i sama pokušam pjevati na engleskom. Sve se dogodilo spontano kod njega u studiju, kada mi je kazao kako u ladici ima pjesmu koju bih mogla i ja pjevati. Od toga je prošlo godinu dana, čekali smo pravi trenutak da je snimimo – kazala je Zsa Zsa.

- Mislim da treba iskoristiti priliku što je danas svijet globalno selo i ako si uporan i imaš dobre kontakte možeš nešto napraviti. Nadam se da ćemo napraviti presedan i uspjeti vani, što bi bio dobar temelj i za druge izvođače. Uostalom vani je mješavina countryja i rapa i popa itekako popularna - priča Vlaho na kojeg je kao i na sve druge izvođače utjecala pandemija koronavirusa.

- Osjetilo se na mom budžetu, no dobra je stvar da smo svi radili u studiju, stvarali nove pjesme. Inspiracije ne nedostaje, sigurno je da bi sve bilo opuštenije da nije bilo pandemije - priča nam bivši Vlaho.

- Nadam se da će nakon ove doći i druge pjesme na engleskom – rekla je Zsa Zsa koja je aktivna prijašnjih mjeseci, pa je prošlog tjedna snimila i spot za pjesmu „Volim što te ne volim“. I ona je tijekom pandemije pisala nove pjesme, ali se posvetila i društvenim mrežama.

- Prvenstveno živim od glazbe i ne pokušavam biti influencer, ali radim neke stvari koje su u mom životnom stilu – kaže glazbenica koja je ljetos na Instagramu progovorila i o svom problemu s prištićima.

- Ispada da me ljudi više znaju po tim prištićima, nego po glazbi. Drago mi je da sam o tom javno progovorila. Bila sam sretna da sam u izolaciji, te da ne moram izlaziti vani. U trenu kada se počelo sve otvarati bilo mi je teško izlaziti jer sam prištava. Mislila sam kako će ljudi reći govoriti da se photoshopiram na Instagramu. Zbog toga sam izašla u javnost s time i rekla kako se osjećam. Sad sam službeno poznata kao „prištava pjevačica“ – rekla je Zsa Zsa. Vlaho, pak, također ima puno zanimacija, a prije glazbene karijere bio je maneken.

- Nisam dugo u tome, premda me to prati u svakom intervjuu. Revije više ne nosim, no nije mi mrsko odraditi neku kampanju na društvenim mrežama, naravno ako mi je nešto srodno - priča Konavljanin koji sa svojom 13 godina starijom partnericom Tatjanom Dragović slovi kao jedan od najbolje usklađenih modnih parova u Hrvatskoj.

- Nas često odvojeno fotografiraju zato što je uvijek jedan sređen, a drugi izađe kao da ge je netko "istjerao iz kupusa". Zna se dogoditi da izađemo, pa moram bježati od fotoreportera, haha - kazao nam je ponosni otac sedmogodišnje Luce, koja je ove godine snimila i svoju prvu pjesmu, rap hit "Crveno bijelo plava" s Hiljsonom Mandelom.

-Kada ja Luce kretala u to bojao sam se kako će biti puno dušobrižnika koji će reći da je guram i želim od nje napraviti medijsku priču. Ona voli glazbu i uživa u tome. Želim da tako i ostane i da je lišim bilo kakvog pritiska ljudi. Apsolutno je ne želim gurati u neke velike škole, neka ostane dijete. Taj duet s Hiljsonom je nastao spontano i mislim da će joj ostati jedna lijepa uspomena – zaključio je Vlaho.

