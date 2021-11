Danijela Martinović otkrila kako planira iznenaditi važnu osobu: "Usrećiti nju za mene je viši cilj"

Danijela Martinović (50) na svojem je Instagram profilu podijelila video pa otkrila kako je zbog jedne posebne osobe otišla na satove pjevanja.

- Kad postavim sebi uzvišeni cilj, mogu ostvariti i ono što se nisam usudila niti sanjati. "Di sole e d'azzurro" pjesma je koju voli moja prijateljica Flavia Furios. Ona je Talijanka koja je naučila zavidan broj hrvatskih riječi, ali najdraže mi je kada mi kaže...'Prijatelja moja'... Usrećiti nju za mene je viši cilj, moja Himalaja koja mi je do nedavno izgledala nedostižno... ali popela sam se da joj mahnem pjesmom, a ona će znati sve. PRIJATELJA MOJA VOLIM TE Hvala ti Ivana Husar moja nevjerojatna 'tičerice'... hvala ti za svaki vrisak sreće zbog mene, s tobom učim i rastem, s tobom znam da je moguće, s tobom moja Duša pjeva... a to je najviše!- napisala je Danijela uz objavu pa zaradila brojne pohvale i komplimente.

"Ovo je brutala", "Divno si opjevala. Samo naprijed Danijela", "Bravo ,iz svega treba izaći kao pobjednik ,ne nad drugim ,oni su lekcija,nego nad samim sobom,to je napredak nad svima ,to je put za bolji život", "Divna,ma predivno, Danijela bravo", " Too... To je ta emocija koja nas, male ljude zakoči...i samo slušamo, slušamo i uživamo... Danijela ti si čudo", samo su neki od komentara.

Inače, pjevačica je na Instagramu objavila i video te pratiteljima ispričala čime se intenzivno bavi u posljednje vrijeme. Također, Danijela je sa svog profila obrisala fotografije s Petrom Grašom te ga otpratila s Instagrama, a na toj društvenoj mreži više ne prati ni Hanu Huljić.

Podsjetimo, pjevačica i glazbenik Petar Grašo nedavno su prekinuli svoju ljubav dugu 24 godine. Par je posljednji put zajedno viđen u ožujku 2020. godine u zagrebačkom kinu Cinestar na predstavljanju Danijelinog albuma “Neopisivo”. Tada ju je Petar zaljubljeno gledao iz prvog reda i pružio joj najveću podršku u nastajanju glazbene priče koju je tada predstavljala. Međutim, to nije bio slučaj mjesecima prije kada je u listopadu 2019. predstavljala knjigu “Šalabahter života - Neopisivo”.

VIDEO Haljina koju je Amy Winehouse nosila na svom posljednjem koncertu u Beogradu, prodana je za više od 1.5 milijuna kuna!