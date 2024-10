Vivien je otkrila u kakvim je odnosima s Valentinom i što bi promijenila zbog ljubavi

Glazbenica Vivien je jedna od tri kandidatkinje farmera Tonija u 'Ljubav je na selu', a pjeva i svira violinu. "Prijavila sam se zato što volim selo pa sam htjela vidjeti kako će mi biti na selu. Iskreno, prošlo je malo dana, pronašla sam taj neki mir, ali nije ovo moj đir", ispričala je za RTL.hr.

Otkrila je i zašto. "Pa ja volim more", istaknula je. No svidio joj se Toni. "Toni je simpatičan. Kod Tonija mi se najviše svidjelo što je džentlmen", objasnila je Vivien.

Osvrnula se na druge kandidatkinje. "Pa prijateljice smo. Već smo se sprijateljile", rekla je. Otkrila je što očekuje od muškarca s kojim bi bila u vezi. "Od partnera očekujem da me prati u svemu, da bude tu uz mene, da zajedno radimo posao kojim se ja bavim i da je romantičan", ispričala je.

Inače, Tonija i njegove cure posjetila je voditeljica Anita Martinović, koja je željela ispitati pikanterije s imanja. „Jeste vi par?“ pitala ih je, a Valentina je pozvala Tonija da bude frajer pa on na to odgovori.

„Neću ništa reći, samo ću potvrditi jednim poljupcem“, kazao je Toni pa je poljubio, „Možda je to prerano, i meni je samom prerano, ali evo, taj klik, nisam vjerovao nikad da će se nešto takvo dogoditi, ona ljubav na prvi pogled, možda i na drugi“. Vivien je priznala da u životu voli biti broj jedan, ali je vrlo racionalna i ne voli se nametati pa, ako je ovo stvarno ljubav, ona je sretna. „Nisam rekla da ja odustajem, samo kažem da se među njima osjeti kemija“, kazala je Antonela.

„Što znači da ćeš se boriti?“ upitala ju je Valentina povišenim tonom, „Ako znaš da je već utakmica gotova, onda nemaš što bezveze trčati. Toni je već izabrao, tako da...“ Kampiranje kod Ive nastavilo se logorskom vatrom i iskrenim priznanjima. Katica je kazala kako je, dolaskom na farmu, ponovno počela vjerovati u ljubav: „Nisam nikad ništa u životu romantično doživjela, da mi je netko donio kavu u krevet, i zato sam bila razočarana u ljubav.“

„Ona je osjetila da s Ivom može biti sigurna i počela otpuštati te svoje kočnice“, smatrala je Tamara. Tamara je priznala da ima leptiriće u trbuhu i primjećuje da se sviđa Ivi, a Katici nije bilo jasno kako se mogla zaljubiti nakon samo nekoliko dana. „Mislim da se i ona zaljubila, samo nije priznala sama sebi“, Tamara je zaključila. Kod Ivice na farmi, drva je ipak trebalo složiti pa se sam bacio u akciju. Cure su sve promatrale sa strane, a Ilona je priznala da joj izgleda jako privlačno dok cijepa: „Sviđa mi se, doima se muževno.“

Sve tri ipak su pokušale cijepati, a najbolje se snašla Amra. „Žena je terminator, svaka joj čast“, priznala je Ivana. U Gračecu kod Zlatka kopali su se krumpiri, a on nije bio nimalo zadovoljan kako dame rade, pa je na sve imao prigovor i sve ih „podučio“. Antonija ga je uvjeravala da godinama to radi, no on nije vjerovao. „Ne može meni jedan muškarac reći da ja to ne znam i da on bolje zna. Moji krumpiri su bolji nego njegovi“, nije dala na sebe.

A nakon što je osvojila Tonija, Valentina je morala osvojiti i njegovu mamu pa je pripremala doručak za sve. „Imamo zasad sasvim solidan odnos i razgovor, nadam se da će tako i ostati“, kazala je Valentina, koja je i pred njegovom mamom još jednom istaknula da bolju djevojku od nje Toni nikad nije imao, „On se svaki dan pita što je on to dobro napravio da su mu Bog ili Gospa Međugorska poslali Valentinu!“

„Ja ću tebe povesti jednom na njivu i dovoljno ti je nekoliko sati, da vidiš kakvu ćeš boju dobiti! Bolju nego na moru“, poručila je mama Valentini pa je podbola, „Hvala ti na doručku. Jesi ti to samo sad pred publikom ovako ili ćeš stalno?“ A nakon što su svi naglas rekli ono što osjećaju, Željko i njegove odabranice još su malo uživali u ljepotama ogulinskog kraja, a Ilija je svoje dame poveo u Cerovačke špilje. Darko je Anamariju, Gabrijelu i Brankicu poželio upoznati s prijateljima pa je organizirao roštilj. Anamarija je kazala kako sve više primjećuje koliko su kompatibilni Darko i Brankica. „Težak zadatak imaš, tri djevojke. Sad je na tebi“, poručili su njegovi prijatelji, dodavši da je Darko stvarno odlučio skrasiti se, a njihov je favorit bila Anamarija.

