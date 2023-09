Više od 70 tisuča ljudi zaglavilo u blatu na poznatom festivalu, među njima ima i Hrvata

Više od 70 tisuća ljudi zarobljeno je u blatu u pustinji Nevada, na poznatom festivalu Burning Man, koji je počeo prošlog tjedna, a trebao je trajati do ponedjeljka.

Na festivalu koji svake godine okuplja zaljubljenike u elektronsku glazbu i umjetnost ima i Hrvata, a svi su ostali zarobljeni u blatu koje se lijepi za cipele, jer je u pustinji Nevada pala kiša, što se rijetko događa. Vlasti su zatražile posjetitelje da ostanu dok tlo ne bude dovoljno suho da se omogući kretanje vozilima, a oni koji žele mogu ići pješice 9,5 kilometara do jedine prohodne ceste. Ured šerifa okruga Perishing na sjeveru Nevade priopćio je kako je jedan od prisutnih tamo preminuo u subotu uslijed kiša, no uzrok smrti još nije otkriven. U subotu, posjetitelj Paul Reder, koji dolazi na festival 22 godine, rekao je Reutersu da očekuje da će trebati barem dva dana da se područje osuši. Deseci tisuća ljudi putuju svake godine na sjeverozapad Nevade, okupljaju se u privremenom gradu da stvaraju umjetnost, plešu i uživaju u zajednici po cijeni od 575 dolara po osobi za regularnu kartu, te 150 dolara po vozilu.

Lokalni mediji su izvijestili da je u Black Rock Cityju bilo oko 73.000 posjetitelja. Festival je dobio ime po središnjem događaju, spaljivanju velike drvene skulpture zvane "Čovjek pretposljednje večeri festivala". U videima podijeljenim na društvenim mrežama moglo se vidjeti da su posjetitelji festivala u blatu do gležnjeva, no dobro raspoloženi. Mjesto je smješteno u pustinji Black Rock Desert u Nevadi, na velikom, ravnom koritu jezera poznatom kao playa. Okupljanje, koje je u svojim začecima u San Franciscu 1986. godine bilo skromno, sada posjećuju slavne osobe i influenceri društvenih mreža. Među onima koji su morali pješačiti do ceste su i komičar Chris Rock i slavni DJ i producent Diplo. Rock je na Instagram Stories podijelio kratki video o močvarnim uvjetima na festivalskom terenu u subotu. Diplo je potom objavio niz videa na kojima se vidi kako se ukrcava na let - blatnjav i bez cipela.

Nitko se nije uspio izvući iz Burning mena, nisu vjerovali da ćemo hodati 9,5 kilometara po blatu. Nitko ne vjeruje da ćemo večeras stići u Washington DC na nastup, ali Bog jest, napisao je u Instagram Storyju objavljenom u subotu .

