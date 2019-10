Više od 1000 studenata uključeno u veliki projekt benda Pravila igre

Jesenska popodneva posljednjih dana za polaznike EFZG-a označila su sve, samo ne obične studentske dane. Ususret 100. obljetnici fakulteta, bend Pravila igre odlučio je da svoj novi glazbeni uradak posveti upravo - Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, gdje su ovih dana vrijedno bilježili kadrove novog spota u suradnji sa studentima i djelatnicima EFZG-a.

Ideja projekta začeta je još ovog proljeća, kada su dečki iz Pravila igre nastupili na Danima otvorenih vrata Fakulteta pred budućim polaznicima. Riječ je ujedno o fakultetu koji su završila 2 od 4 člana benda, a uvelike inspirirani vlastitim studentskim uspomenama, osmislili su originalni poklon svojem bivšem faksu. Svoj su talent i kreativnost ove jeseni, stoga, usmjerili u kreiranje himne EFZG- a, suradnju kakvu dosad nismo imali prilike vidjeti na ovim prostorima. Nesumnjivo, ovo je jedan od najambicioznijih projekata na domaćoj glazbenoj sceni, posebice s obzirom da je u isti uključeno više od 1000 studenata te djelatnika Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

- Lijepe uspomene i ljubav prema fakultetu bile su ključan okidač za ovu suradnju. Naš nastup u sklopu Dana otvorenih vrata te proaktivna uprava zaslužni su što smo u svega par mjeseci stvorili nešto što još nitko nikada nije u Hrvatskoj. Jedva čekamo da pjesma zapolovi hrvatskim eterom te da ovaj spot ugleda svijetlo dana - rekao je Goran Belošević, bubnjar i menadžer benda te bivši student fakulteta.

U otprilike dva dana snimanja, bend je na istoj lokaciji okupio ranije spomenute sudionike i pred kamerama predstavio zanimljivu ljubavnu priču dvoje studenata, kroz kadrove ljepote studentskih dana, obilje zabave i osmijeha studenata te u konačnici, koncertni nastup pred EFZG-om.

Da je bend pomno isplanirao ovaj projekt, dokaz je svaki interesantni detalj pjesme i spota u kojemu se ljubavna priča između dvoje studenata isprepleće sa studijskim putovanjem od prve do posljednje godine studija. Simbolično, gledati u istome smjeru kako to čine zaljubljeni studenti od prve godine faksa do diplome, upravo je odnos kakav EFZG gradi sa svojim studentima, a Pravila igre opjevala su ga u novoj himni koju očekujemo uskoro.

Pop pjesma pod nazivom „Samo zbog nje“ koja će u sklopu 100. obljetnice EFZG-a postati važan dio povijesti ovog fakulteta, autorsko je djelo Sonje i Mire Buljana, dok dok je aranžman pripao upravo bendu. Zasigurno, ovo je značajan glazbeni uradak o kojemu će se još dugo govoriti, a spot će se pojaviti u studenom.