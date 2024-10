VIDEO Zvijezda svjetske hit serije pojavila se u reklami na hrvatskom jeziku: 'Kako ti znaš za to?'

Ljubitelje filmova i serija ovog je proljeća zaludila nova ekranizacija popularne videoigre 'Fallout', u kojoj je jednu od glavnih uloga tumačila 28-godišnja glumica Ella Purnell. Ovaj angažman zgodnoj Britanki poslužio je kao sjajna odskočna daska za daljnju karijeru i danas svi znaju tko je ona, no rijetki su upoznati s tim da je Ella svoje prve glumačke korake napravila u reklami na hrvatskom jeziku.

Naime, društvenom mrežom TikTok u posljednja 24 sata kruži video Purnell kako gostuje u emisiji 'Mythical Kitchen'. U konkretnom videu voditelj emisije Josh Scherer upitao je glumicu u usponu: - Ako kažem 'puno zabave kriju Toffifee', kakve emocije to pobudi u tebi? - na što mu je iznenađena Ella uzvratila pitanjem: - Kako ti znaš za to? Voditelj je zatim Britanku podsjetio da je prije par godina na Instagramu objavila kako joj je to bio prvi glumački posao.

Razdragana Purnell krenula se smijati dok je Scherer nastavio otkrivati još detalja, kao onaj da je u vrijeme snimanja reklame imala osam godina. - Zbog ovoga osjećam neku posebnu toplinu iznutra - kazala je oduševljena glumica i napomenula kako obožava Toffifee, nakon čega je voditelj na stol izvadio jednu kutiju ove čokoladne slastice.

U nastavku razgovora zvijezda serije 'Fallout' priznala je sljedeće: - Nisam ni znala da je reklama na hrvatskom jeziku - na što je voditelj kazao: - Google prevoditelj mi je otkrio - a Ella je pohvalila njegov izgovor jezika. - Hodao sam po uredu i puno puta ponavljao tu rečenicu - priznao je Josh.

Podsjetimo, Ellu se prije nekoliko godina povezivalo sa slavnim glumcem Bradom Pittom, i to samo godinu dana nakon njegovog razvoda od glumice Angeline Jolie.Ono što je pomalo bizarno jest i to da je Ella 2014. godine glumila mlađu verziju Angeline Jolie u filmu "Zlurada". Pitt je, kako se pisalo, bio toliko očaran glumicom da joj je namijenio i ulogu u svom novom filmu "Bittersweet".

No, Mirror Online kontaktirao je s izvorima bliskima britanskoj glumici te jedini donio informaciju kako je ta priča izmišljena te da Ella nije nova djevojka Brada Pitta. Ubrzo se pojavila informacija da je slavni filmski ljepotan u vezi s 42-godišnjom profesoricom arhitekture i umjetnicom Neri Oxman.

Kako su tvrdili upućeni, par je puno vremena provodio zajedno, a navodno su se zbližili radeći na zajedničkom građevinskom projektu. Navodno ih je privukla velika ljubav prema dizajnu, arhitekturi i umjetnosti općenito.

