VIDEO Vitasović je izvodio svoj novi hit, a onda je mikrofon preuzela djevojka o kojoj svi pričaju

Početkom srpnja 2024. godine, istarska glazbena scena dobila je neočekivani ljetni hit kada su se udružila dva Alena - legendarni Vitasović i mladi umjetnik Lima Len (pravim imenom Alen Kozić). Njihova pjesma "Brajde" ne samo da je osvojila publiku, već je postala jedan od najupečatljivijih glazbenih trenutaka godine.

Posebno poglavlje u priči o "Brajdama" dogodilo se krajem listopada 2024. godine na koncertu u Opatiji. Tijekom izvedbe pjesme, nepoznata djevojka po imenu Klara spontano je uzela mikrofon i zapjevala s Vitasovićem, stvarajući trenutak koji je kasnije postao viralan na TikToku. Video objavljen na spomenutoj društvenoj mreži u par tjedana je skupio preko dva milijuna pregleda, a performans simpatične djevojke izazvao je lavinu pohvala u komentarima.

- "Fora curka, energija top", "Klara kad poludi najjače", "Mala je ekstra", "Ništa ne razumijem, ali presimpatično", "Djevojka razvalila, Vitasović legenda", "Lijepa ,zgodna, ima karizmu. Curo, bavi se ovim poslom", "Bravo Klara! Prekrasna si!!", "Talentirana moja" - samo su neki od komplimenata pored videa koji ima i 65 tisuća lajkova, a ništa manje oduševljen nije bio ni Vitasović, koji je spremno upario glas sa simpatičnom brinetom.

Pjesma "Brajde" službeno je objavljena 2. srpnja 2024. godine, a već u prvih 48 sati ostvarila je impresivnih 50.000 pregleda na YouTubeu. Uspjeh se nastavio vrtoglavom brzinom, pa je za samo tri tjedna pjesma skupila više od 1,4 milijuna pregleda. Danas službeni video pjesme broji 7,6 milijuna pregleda.

Stihovi poput "Daj dva gemišta, ne pitaj ništa" i "I nema vajde da niku drugu najden" napisani na istarskom dijalektu, posebno su odjeknuli među publikom. Lima Len je napisao tekst i glazbu uz manje sugestije Vitasovića, dok je za produkciju bio zadužen Boz Beatz.

Podsjetimo, početkom studenog Vitasović je gostovao u emisiji 'Nedjeljom u 2' urednika i voditelja Aleksandra Stankovića. U emisiji govorilo se o ljudima koji su pali, digli se, otvoreno progovorili o problemima i svojim primjerom mogu poslužiti nekim drugim ljudima da ne rade iste greške.

Vitasović je rekao kako gleda ljude koji žive relativno monotonim životom. - Kod mene je bilo sve samo ne monotono. To je bilo turbulentno i ludo. To su godine i godine abnormalno svega - noćni život, glazba od samog djetinjstva, škola i puno obveza, nikad mira. Mislim da me to očvrsnulo i napravilo žilavijim. Možda zato izgledam vitalno, iako nisam baš "vitalac". Mogla bi biti koja bora manje jer sam stvarno dosta toga prošao, lijepih i ružnih stvari. Svaka bora radi svoje. Ne bih mijenjao ništa. Neke sitnice bih mijenjao, ali generalno to sam ja, rekao je.

