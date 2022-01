VIDEO Velika promjena! Lana Jurčević odlučila je sama ošišati kosu pa pokazala proces i rezultate

Pjevačica Lana Jurčević (37) odlučila je promijeniti frizuru. No, ovaj put je uzela škare u ruke i sama odrezala kosu. Lana sada ima dugi bob, a cijeli postupak objavila je na društvenim mrežama.

Pratiteljima se svidjela ova promjena, te su u komentarima pisali kako joj nova frizura odlično stoji i da se uspjela dobro sama ošišati.

Lana nije otkrila zašto se odlučila na tu promjenu, a ni zašto je to napravila sama kod kuće, no kako je aktivna i na društvenoj mreži TikTok, a tamo su popularni videi u kojima djevojke ne idu kod frizera već se same šišaju, možda je i to utjecalo na nju.

Pjevačica, poduzetnica i influencerica nedavno je na svojim je društvenim mrežama progovorila svom kozmetičkom brendu La Piel te pitanju koje ju često pitaju i koje ju smeta. Lana je objavila fotografiju na kojoj sjedi na podu okružena kozmetičkim proizvodima te drži slušalicu telefona na uhu. „Često čujem pitanje: počela si raditi kozmetiku kad je počela korona? (Aludirajući na to kako jadna nemam posla s pjevanjem jer je sve onemogućeno pa da si smislim drugi izvor prihoda pošto-poto). Znam da ih odgovor da je ideja nastala puuuno prije korone ne bi učinio sretnima…“, započela je Jurčević opis uz objavu.

„Skužila sam da ljudi misle kako kad netko radi više stvari nije zato jer žele i jer ih vesele druge stvari i imaju različite interese, nego zato što moraju... Skužila sam i da jako puno ljudi nema strast prema tome što rade i čim se bave. Plizzzz pa to je pola našeg života… Plizzz nemojte sjediti negdje gdje ne želite Ja vam ne mogu pričati o tome kako je imati djecu, kako im mijenjati pelene i odgajati ih. Ali mogu o ovome jer sam u tome 100/100. Da se razumijemo, stresiram se non stop, ali lakše je kad se stresiraš oko nečeg i nekog kog voliš nego kad ne voliš“, objasnila je, a zatim je ispričala kako je počela njezina priča s kozmetičkim brendom. „La PIEL je počeo kao ideja prije sedam godina i tada je nastalo to ime. Kod mene sve počinje na ‘La’. Sve moje fix ideje. A stvari su se posložile za kozmetiku tek prije nekih tri i pol godine u trenutku kad sam nastupala non stop i kad sam imala najviše obaveza i posla. Nisam ništa ‘morala’. Htjela sam samo jedan proizvod, ne firmu s 10 ljudi. Jer mi nije palo napamet da će to voditi k tome. Bila sam skeptična i puna strahova i nisam mislila da to što me ljudi znaju, da je garancija da će nešto uspjeti. Koliko god mnogi mislili da je tako. Ali sam uvijek bila entuzijastična i puna ideja, želje i strasti. A zašto skeptična? Jer realno, tada… nije bila praksa baš da pjevačice ili javne osobe imaju svoje brendove, proizvodnje, pogone. Išla sam u totalno nepoznato, uložila sve što sam imala, a jedino poznato mi je bilo da sam oduvijek imala ljubav prema skincare-u i znala što i kako želim od svakog proizvoda“, opisala je Jurčević. Dodala je i da je zadnjih nekoliko dana provela od jutra do mraka po skladištima pakirajući robu. „Uživam. Sretna sam. I onda još kad vidim kad kamion dođe po narudžbe“, napisala je te se zahvalila svima.

