VIDEO Uršula Tolj otkrila što nikako ne voli kod muškaraca i izazvala opći smijeh: 'To nije seksi'

HRT-ova voditeljica i urednica Uršula Tolj nedavno je gostovala u talk showu 'Ženska priča' spisateljice Marijane Perinić. U jednom trenutku emisije Marijana je Uršulu upitala što nikako ne voli kod muškaraca, a odgovor novinarke nasmijao je sve prisutne.

- Da ne zna vozit. Da nije frajer za volanom - kazala je Tolj i krenula oponašati nesigurne muške vozače kad se zaustave na znak 'Stop' na semaforu. Njezine gestikulacije izazvale su smijeh u studiju, u kojem su pored Tolj gostovali i splitski komičar Ante Trivizi te pjevač Luka Nižetić. - Je, nije seksi. Ti voliš one seljačine, koji leži ovako dolje - demonstrirao je Trivizi i nasmijao Uršulu, a Nižetić dodao: - I još se češe drugom rukom - zavladala je vedra atmosfera u emisiji.

Video trenutka ubrzo je osvanuo na Instagramu: - Uršula nikako ne voli kod muškaraca...a bome joj Travizi ne pomaže - napisala je u opisu Perinić uz nasmijane emotikone. - "A ono, izvukli ste je sa bazama", "Uršula, boginja seksepila" - neki su od komentara ispod objave. Inače, novinarka iza sebe ima brak sa Sveborom Laburom. Bivši supružnici osobne puteve razdvojili su 2011. godine, a zajedno dijele dvoje djece - sina Petra i kći Ewu.

Podsjetimo, lijepa voditeljica često privlači pažnju besprijekornim izgledom i vitkom linijom. Uršula je inače velika navijačica Hajduka, što se može zaključiti po fotografijama na društvenim mrežama. Naime, prošlog ljeta prisustvovala je otvaranju nove sezone njenog kluba. - Dan na Poljudu ili otvaranje nove sezone - napisala je u opisu galerije fotografija. Na prvoj slici Tolj pozira u sivom kupaćem kostimu ispred poljudske ljepotice, no u prvom planu ističu se njezine duge noge, čime je opravdala prethodno dodijeljenu titulu vlasnice 'najboljih nogu HRT-a'. Za utakmicu je pak odabrala dres s imenom Ivana Perišića i vruće traper hlačice. Društvo prije početka susreta s HB Tórshavnom pravio joj je bivši reprezentativac popularnog nadimka 'Vatreni lakat', Aljoša Asanović.

Pratitelji su u komentarima sipali komplimente na račun izgleda atraktivne HRT-ovke: "Ti si meni zakon!", "Savršena za 10", "Kakva ljepota", "Ja bi volio da su svi Hrvati sretni i ozareni kao šta si ti kad dođeš u Split na utakmicu", "Žena ko metak dobra", "Bravo Uršula" - pisali su.

GALERIJA: Uršula Tolj: 'Davno sam sebi obećala da se neću opterećivati cijenama kad sam na odmoru'

Inače rođena Riječanka, Tolj ne krije svoju ljubav prema splitskom klubu, a u intervjuu za Tportal iz 2023. otkrila je otkud se ona pojavila i kako se nosi s komentarima sumještana: - Nisam imala problema s normalnim ljudima, no naravno da uvijek postoje anonimni psovači po društvenim mrežama koji očito ne shvaćaju što su to navijanje i ljubav prema nekom klubu, a što nisu. Moj je tata bio hajdukovac, uz njega sam zavoljela i nogomet i taj klub, zajedno smo navijali, gledali, raspravljali… Navijajući za Hajduk, nosim i svog tatu uvijek sa sobom u srcu. Volim Rijeku, u kojoj sam rođena, i u isto vrijeme volim Hajduk, koji je moj klub. To nikome ne bi trebalo biti problematično - poručila je.

VIDEO: Tko su sinovi Zorana Milanovića? Stariji podsjeća na oca, mlađi se spominjao u medijima