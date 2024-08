VIDEO Sonja Kovač progovorila o gubitku kilograma nakon trudnoće, javila joj se i Lana Jurčević

Infleuncerica i glumica Sonja Kovač (44) često objavljuje na društvenim mrežama, što joj je u opisu posla. Otkad je prije nešto više od dva mjeseca postala majka malene djevojčice, Kovač se fokusirala na sadržaj i teme vezane uz majčinstvo. Mnogobrojnim pratiteljicama redovito pruža savjete, a sada je objavu na Instagramu posvetila svojoj zavidnoj liniji.

Sonja je uz video na kojem u crnom kupaćem kostimu koji ističe njezinu raskošnu figuru izlazi iz mora napisala sljedeće: - Drage ženice, nemojte se uspoređivati sa drugim ženama! Pogotovo na društvenim mrežama! Svaka od nas je jedinstvena, drugačija i posebna! - započinje svoje obraćanje pa otkriva tajnu besprijekornog izgleda: - Odgovor na vaše pitanje o mojoj liniji je kako nema nikakve tajne - samo geni. - objasnila je Kovač.

U nastavku se prisjetila trudnoće: - Mogli ste vidjeti kroz moju trudnoću kako uopće nisam dobila kile, doslovno ni vodu nisam navukla, sam samo imala trbuh i tako je vrlo brzo i splasnuo, jos ga je mrvicu ostalo. Olakotna je okolnost kada se brzo oporaviš od poroda pa si odmah u pogonu - tvrdi ova 44-godišnja Bjelovarčanka. Za kraj je obožavateljicama poručila da se ne opterećuju kilogramima nakon trudnoće te da će oni prije ili kasnije nestati, kako Sonja kaže: - Pa makar i kad poćnete jurcati za bebicom kada propuza ili prohoda! - nakon čega je upitala ostale žene za iskustva.

U komentarima joj se javila još jedna influencerica i novopečena majka, Lana Jurčević, s kratkim odgovorom "Ja sam debela i to je to", napisala je uz nasmiješeni emotikon. Pored nje, svoja iskustva ostavile su i brojne druge majke: - "Čekaj kad dođe druga trudnoća, kile se zacementiraju same", "U trudnoći dobila 15 kg,iz rađaone izašla s 20 kg manje", "U trudnoći sam dobila preko 20kg sve i više sam skinula kad je sin prohodao" - neki su od odgovora.

Podsjetimo, Sonja je krajem mjeseca otkrila i da se uputila na odmor sa svojom malenom obitelji. Sonja je pozirala u crnom kompletu i tako istaknula svoju odličnu figuru samo dva mjeseca nakon poroda.

- Moreno već nakon dva i pol mjeseca yaay! Ajmo kupanjac na entu! S koliko mjeseci ste vi svoje bebače prvi puta vodili na more? - upitala je uz fotku na kojoj pozira u kompletu s prorezom na nozi te sa slamnatim šeširom i torbom. Osim toga, podijelila je i fotke svoje obitelji na kojima ne skrivaju koliko uživaju.

Također, Kovač je u nedavnom videozapisu otkrila detalje s kojima se mogu poistovjetiti i mnoge druge majke. Naime, ona je na društvenoj mreži Tik Tok objavila snimak te u opisu napisala: - Ja želja više nemam, najljepši poklon na svijetu sam već dobila! - stoji uz kadrove Sonjine malene kćerkice Belle May koja u haljinici spava u kolijevci dok njezina neispavana mama u zamrljanoj duksi i s razbarušenom kosom ispija kavu iz šalice. Influencerica je situaciju opisala ovako: - Iza svake okupane, dotjerane i mirišljave bebe, stoji majka koja izgleda kao skitnica! - našalila se na svoj račun 44-godišnjakinja

