VIDEO Slavni glumac tijekom gostovanja u emisiji zabrinuo obožavatelje: 'Trese li mu se ruka?'

Glumac Tom Hanks nedavno je gostovao u emisiji "Saturday Night Live", a tijekom gostovanja je svojim ponašanjem zabrinuo obožavatelje. Naime, obožavatelji su zabrinuti za njegovo zdravlje jer su primijetili da mu jako drhte ruke, a svoja razmišljanja su podijelili na društvenim mrežama. "Trese li se Tomu Hanksu ruka?", "I ja sam to primijetila. I sada sam zabrinuta", "Bio je u emisiji Grahama Nortona prije i ja sam to tamo primijetio...", pisali su na društvenim mrežama. "Morate svi uzeti u obzir da ima skoro 70 godina, starijim ljudima se to događa", osvrnuo se na ovu situaciju netko drugi.

Inače, ovo nije prvi put da su se obožavatelji zabrinuli zbog drhtavih ruku glumačke zvijezde. U Sydneyju u Australiji, kada je tijekom svjetske premijere novog filma o Elvisu Presleyju govorio na pozornici, jedva je skrivao da mu ruke jako drhte. Liječnik Stuart Fischer tada je rekao da njegovo stanje ukazuje na degenerativnu bolest.

"Parkinsonova bolest bila bi na prvom mjestu u glavama većine liječnika. Drhtava ruka može biti rani znak bolesti. Čovjek bi pomislio da će sada biti na putu do ordinacije neurologa ako već nije. Mogli bi proći tjedni, mjeseci ili godine prije nego što napreduje. To bi moglo biti kao kod slavnog dirigenta Jamesa Levinea, bilo je potrebno puno godina da se tremor nogu razvije u tjelesnu manifestaciju. Drugo stanje koje bi moglo biti je esencijalni tremor, ali to se obično događa u mlađoj dobi - iako se može pogoršati tjeskobom i stresom. Obično pogađa ljude u 20-ima i 30-ima", rekao je Fischer.

Podsjetimo, poznati glumac u jednom filmu u kojem igra će se pomladiti uz pomoć umjetne inteligencije. Hanks će se u filmu 'Here' pomladiti, a radnja filma u potpunosti odvija unutar jedne sobe i prati njezine stanare i njihove promjene tijekom mnogo godina. Tvrtka Metaphysic razvila je novi alat koji se temelji na umjetnoj inteligenciji pod nazivom Metaphysic Live. Za alat su naveli da nudi "fotorealističnu promjenu lica visoke rezolucije i efekte pomlađivanja uživo i u stvarnom vremenu bez potrebe za daljnjim komponiranjem". Ovaj alat će se koristiti i za pomlađivanje glumice Robin Wright u istom filmu.

- Uvijek me privlačila tehnologija koja mi pomaže da ispričam priču - rekao je redatelj Zemeckis.

- Film jednostavno ne bi funkcionirao bez naših glumaca koji se neprimjetno transformiraju u mlađe verzije samih sebe. Metaphysic alati čine upravo to, na načine koji su prije bili nemogući - dodao je redatelj koji je i radije koristio nove tehnologije u svojim filmovima poput filmova 'Who Framed Roger Rabbit?' i ' The Polar Express'.

