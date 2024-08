VIDEO Slavni američki reper preminuo nakon što mu je pozlilo na pozornici

Reper Fatman Scoop preminuo je u 54. godini nakon što mu je sinoć pružena hitna medicinska pomoć na pozornici.

Umjetnik pravog imena Isaac Freeman III, srušio se na pozornici u Hamden Town Center Parku u Connecticutu i hitno je prebačen u bolnicu.

Freemanov menadžer, DJ i producent Birch Michael, objavio je reperovu smrt u objavama na društvenim mrežama u subotu ujutro.

'Vodio si me po cijelom svijetu i dao si mi da nastupam uz tebe na nekim od najvećih i pozornica na ovom planetu, stvari kojima si me naučio doista su me učinile čovjekom kakav sam danas', rekao je Michael.

Trostruki dobitnik nagrade Grammy posljednjih se godina pronašao u Podcastingu g i reality TV. Tako se prije 9 godina pojavio na Celebrity Big Brotheru u Velikoj Britaniji.

Rođen u New Yorku 1971. godine, proslavio se suradnjom s mega-zvijezdama, uključujući Davida Guettu, Missy Elliot i Mariah Carey početkom 2000-ih, a bio je poznat po svom dubokom i glasnom vokalu.

Godine 2014. otkrio je da mu je ujak prvi dao nadimak Fatman Scoop, zbog njegove ljubavi prema sladoledu, unatoč glasinama da mu ga je dala Lauryn Hill kada se pojavio kao statist u spotu grupe Fugees za hit "Killing Me Softly" 1996. godine.

Na društvenim mrežama pojavile su se i snimke iz publike s njegovog posljednjeg nastupa. Reper se srušio samo nekoliko sekundi nakon što je izašao na pozornicu i vikao: 'Hajdemo malo galamiti'.

'Ako ste došli na zabavu', rekao je reper prije nego što je napravio dugu stanku. Tada se činilo da se sagnuo naprijed. "Galamite", dodao je nerazgovijetnim riječima. Čim je završio s govorom, srušio se na tlo ispustivši mikrofon. Iz publike su se čuli krici užasa i uzdisaji od straha, dok su reperovi kolege umjetnici pokušavali smiriti okupljene.

Na dan svoje smrti Fatman Scoop objavio je i svoju posljednju pjesmu - "Let It Go".

