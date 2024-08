VIDEO Nina Badrić javila se s koncerta glazbene dive: 'Za domaće glazbenike ovo ostaje samo san'

Domaća glazbena diva Nina Badrić odlučila je prekinuti svoj ljetni odmor na Hvaru kako bi otišla na koncert svjetske glazbene dive Adele. Zagrepčanka se tim povodom zaputila sve do njemačkog Münchena, gdje je u društvu nekoliko desetaka tisuća ljudi uživala u audiovizualnom spektaklu. Štoviše, show britanske glazbenice toliko ju je oduševio da mu je odlučila posvetiti dvije objave na Instagramu.

U dva videozapisa Adele izvodi svoje hitove 'Someone Like You' i 'Hello', a evo što je o koncertu imala za reći Badrić: - Spektakularna pozornica, zapravo čitav Adele grad koji je sagrađen za potrebe turneje je nešto što ostaje samo želja i san za nas domaće glazbenike.Mislim da je koštala 40 milijuna eura i vjerojatno je to najveći video wall koji trenutno postoji. A sinoć je na pozornici postojala samo glazba - započela je svoj osvrt oduševljena Nina pa nastavila: - Pjevačica i njezin bend koji je bio potpuno u njezinoj službi i gotovo nevidljiv sa povremenim gostujućim gudačima. Glas u prvom planu, old school pristup koji u ovim vremenima zasićenim svim mogućim wow efektima i brzopoteznim forama djeluje pomalo arhaično, a iznad svega prekrasno. Ovo je koncert koji se sluša, a ona je vokalno superiorna i iznad svega duhovita - nahvalila je hrvatska pjevačica svoju kolegicu.

Za kraj je zaključila kako se isplatilo prekinuti odmor zbog koncerta, te najavila svoj vlastiti u Areni krajem godine: - U moru jeftinih fora, prelijepa Adele strši kao svjetionik glazbe za sve one koji se još uvijek na koncertima žele naježiti, plakati, ali i nasmijati se.

Isplatilo se potegnuti s Hvara do Municha, a meni osobno je svakako bila inspiracija za Arenu Zagreb 30.11.2024. - završila je Badrić.

- "Draga Nina, tako se ja osjećam kada na pozorniciu izađete VI", "Mi smo takvu emociju osjetili na tvojim koncertima u Sarajevu, Kotoru, Porto Novom i jedva cekamo 30.11 jer karte su već kupljene", "Nina, ti si naša Adele" - pisali su obožavatelji u komentarima na objavu pjevačice.

Podsjetimo, Nina trenutno uživa u odmoru na otoku Hvaru, na kojem ima i kuću za odmor, a na društvenim mrežama se pohvalila time kako uživa. Naime, Nina je ranije objavila nekoliko prizora, a sada je dodala i fotografiju na kojoj je pokazala svoju odličnu liniju. "Ljubav na prvi pogled, dodir, okus i miris", napisala je Nina u opisu fotografije na kojoj pozira dok ulazi u bazen na kojima je njezine obožavatelje posebno oduševio njezin novi imidž.

U jednodijelnom kupaćem kostimu na jedno rame, sa zalizanom kratkom kosom i sunčanim naočalama Nina je dobila brojne komplimente. "Kakva dobra odluka da se ošišaš! Potpuno neka nova žena! Super žena", komentirala joj je bivša voditeljica Ivana Paradžiković, na što joj je pjevačica odgovorila: "Žena koja je trčala s vukovima." "Sirena", "Koja lijepa žena", "Čarobno izgledaš, prelijepa si mlada dama", neki su od komplimenata na fotku koju možete pogledati OVDJE.

