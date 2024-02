Hrvatska je drugi favorit za osvajanje Eurosonga 2024., kladionice gore nakon pobjede Baby Lasagne!

Hvala svima! Dao sam sve od sebe!', u nevjerici je nakon premoćne pobjede na Dori 2024., govorio Baby Lasagna koji će nas sa zaraznim 'Rim Tim Tagi Dim' ritmom predstavljati na Euroviziji u Švedskoj. 'Samo mi je bilo uvijek važno da damo sve od sebe i da mogu kasnije navečer zaspati da znam da sam dao sve od sebe", dodao je skromno. Nakon što je proglašen pobjednikom, Hrvatska je skočila na kladionicama i sada smo na drugom mjestu. Poredak na kladionicama nije uvijek garancija za plasman, ali prošle godine je visoko kotirao i Let 3 koji su na kraju završili na 13. mjestu uz pomoć televotinga, tj, glasova publike, a njihov sam probitak u finale bio je već veliki uspjeh za Hrvatsku u posljednjih nekoliko godina.

Foto: Screenshot

Nakon njegovog nastupa i "mama Dore" Ksenija Urličić otkrila nam je svoje dojmove. Ksenija je istaknula da su nastupili bili zanimljivi, a najviše su joj se svidjeli grupa Pavel, eugen i Boris Štok. I Let 3 su joj bili dobri.

- Da nije bilo Baby Lasagne vjerujem da bi i oni uspjeli - dodala je, pa se osvrnula na "Rim Tim Tagi Dim" i šanse na Euroviziji.

- Baby Lasagna, ako ide u smjeru šokantnog nastupa, onda su nam velike šanse - rekla je pa dodala:

- Imamo velike šanse za prvih pet, a možda i za pobjedu - istaknula je te dodala da je večeras čula samo "možda dvije" lošije pjesme, kao i da je produkcija bila odlična.

VEZANI ČLANCI:

- Sjajni voditelji, produkcija, genijalni režiser. Duga večer koja je proletjela u trenu - zaključila je Urličić.

Podsjetimo, ova, jubilarna 25. Dora, odvila se kroz tri večeri: dvije polufinalne i finalne. U četvrtak i petak nastupilo je po 12 natjecatelja, a njih osmero prošlo je u finale. U finalu je nastupilo 16 kandidata, a to su bili: Natalie Balmix i "Dijamanti",Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin i "Vodu piti trizan biti", Lana Mandarić i More, Boris Štok i Can We Talk, Stefany i "Sretnih dana dat' će Bog", Pavel i "Do Mjeseca", Saša Lozar i "Ne plačem zbog nje", Lara Demarin i "Ne vjerujem ti", Let 3 i "Baba Roga", Alen Đuras i "A Tamburitza Lullaby", eugen i "tišine", Vatra i "Slatke suze, gorka ljubav", Damir Kedžo i "Voljena ženo", Baby Lasagna i "Rim Tim Tagi Dim", MARCELA i "Gasoline" i Vinko i Lying Eyes.

Eurovizija ove se godine održava u švedskom Malmöu, a zakazana je za početak svibnja.

VIDEO Baby Lasagna u suzama: 'Jako je teško posvetiti pjesmu jednoj osobi, ali obitelj je najvažnija...'