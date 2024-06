VIDEO Pogledajte akciju i udar na privatni avion Taylor Swift! Prerezale su ogradu i uništavale

Dvije aktivistice "Just Stop Oila", 28-godišnja Jennifer Kowalski i šest godina mlađa Cole Macdonald, poprskale su narančastom bojom privatne zrakoplove u zračnoj luci Stansted, gdje se nalazi i privatni zrakoplov popularne pjevačice Taylor Swift. Kowalski, bivša menadžerica za održivost iz Dumbartona, te Macdonald iz Brightona presjekle su ogradu privatnog aerodroma u Stanstedu oko pet sati ujutro, gdje je bio parkiran ‘Taylorswift13‘ jer zahtijevaju hitan sporazum o ukidanju fosilnih goriva do 2030. godine.

Policija Essexa kasnije je priopćila da su uhićene dvije žene u dobi od 28 i 22 godine. "Policajci su za nekoliko minuta bili na mjestu događaja i priveli dvije osobe. Zračna luka i letovi rade normalno. 22-godišnjakinja iz Brightona i 28-godišnjakinja iz Dumbartona uhićene su pod sumnjom za kazneno djelo štete i ometanja korištenja ili rada nacionalne infrastrukture", priopćili su iz policije, prenosi The Guardian.

Just Stop Oil activists have now spray painted Taylor Swift’s private jet orange… pic.twitter.com/6NYwPQ6bSo