VIDEO Ova snimka Majinog Blooma će vam popraviti dan! Pratitelji oduševljeni: 'On je komedija'

Pjevačica Maja Šuput (45) često oduševljava svoje pratitelje na društvenim mrežama objavama s njezinim trogodišnjim sinčićem Bloomom. Dinamični duo ovaj put se javio iz automobila, a u prvom planu ponovno su bili Bloom i njegove vokalne sposobnosti. Naime, on je ovaj put pokazao vlastitu interpretaciju pjesme 'Move' Adama Porta koja je Maju, ali i njene obožavatelje, nasmijala do suza.

- Njegova interpretacija mi popravi i najgori dan - napisala je pjevačica u opisu objave i priložila bezbroj nasmijanih emotikona. S njom su se složili i pratitelji: - "Svima on popravi svaki dan", "Bloom je mala komedija preslatka", "Mislim da je vrijeme da Bloom ima svoj profil. Razočaram se kad otvorim tvoj i vidim da nama njega, baš se razočaram. Bez uvrede ali Bloom je Bloom. Slatkiš najslađi, presmiješni", "Čovjek s emocijom", "Preslatko", "Dijete puno pozitive" - pisali su komplimente na Bloomov račun, a što ih je oduševilo pogledajte na poveznici ispod.

Podsjetimo, pjevačica je već jednom na Instagramu podijelila video na kojem njen sinčić pokazuje glasovne mogućnosti. S radija u automobilu čula se pjesma ''Beauty and a Beat'' kanadske zvijezde Justina Biebera, a Bloom je pjevušio tekst hita koji na platformama broji milijune slušanja. Zanimljivo, Bloomova frizura podsjeća na Bieberovu iz mlađih dana. "Ono kad te baš pogodi pjesma", napisala je ponosna mama u opisu objave u kojoj je njezin sin ponovno naišao na mnogobrojne komplimente Majinih obožavatelja.

"Koliko dijete već ima osjećaja za muziku, rođena buduća zvijezda", "Ručice, pokreti, ritam, frizura, sve u jednom", "Rođeni glazbenik. Vidi se da osjeća za glazbu", "Ima ritam u krvi. Majo, to treba poticati", pisali su pratitelji pjevačici, a jedan je čak predložio da se dogovori duet Blooma i Albe, kćerkice Petra Graše: "Odmah dogovoriti duet s malom od Graše... Oboje su rođeni glazbenici... Presladak je", glasi komentar.

VEZANI ČLANCI:

Šuput je nedavno nastupala na Hvaru, a pratnja na koncertu bili su joj suprug Nenad Tatarinov i njihov sin Bloom. Trogodišnji Bloom pokazao je veliki interes za instrumente na pozornici i prije početka koncerta svirao je na bubnjevima, a sve je to pjevačica zabilježila u videosnimci koju je objavila na Instagramu. U videu maleni Bloom šalje poljubac mami i u tatinom naručju promatra s pozornice mamin nastup.

"A koje sreće kada mamu vidi i jasno mu je i nije. Jao što je maleni medeni. Ne može slađe. Koji srcolomac. Baš si strašna, MAMA Br.1. Ovo je najslađe dijete. Presladak je", napisali su ispod objave Majini pratitelji. Prije nekoliko dana Maja je objavila još jedan video u kojem je glavna zvijezda bio njezin sin i koji je taj put svojim odgovorima na mamina pitanja dobro nasmijao njezine obožavatelje. Pjevačica je uz video napisala:

GALERIJA: Pogledajte sve transformacije Maje Šuput tijekom zadnjih 25 godina, dosta se promijenila

"Kako on mene počasti osebujnim razgovorom za doručak..." U videu Maja pita Blooma kako je spavao, a odgovor koji joj je sin dao nije baš očekivala i dobro mu se nasmijala. "Ti smrdiš", rekao joj je Bloom uz osmijeh, a mama mu je odgovorila: "Ja smrdim? Jesi ti to meni rekao da ja smrdim? Gdje ja smrdim?" Na to je Bloom uz smijeh rekao: "Tu." Maja ga je još jednom pitala kako je spavao, a Bloomov odgovor ju je dobro nasmijao i glasio je: "K'o svinja."

Nedavno nam je u intervju ispričala i voli li Bloom njezine pjesme. – Što se mojih pjesama tiče, on jako voli moje dječje pjesme. Ja, naime, imam album s dječjim pjesmama koje nikad nisam puštala jer mi se moj glas baš i ne sluša, ali na radiju, koji se kod nas zove bravo! KIDS, a koji moramo slušati kad je on u autu, vrte i taj moj dječji album. Naravno da sve pjesme koje oni vrte zna napamet. I čim krene, kaže: "To je mamina pjesma." Mislim da on strašno uživa u svakoj domeni moje karijere – ispričala nam je.

VIDEO: Valentina Miletić ukrala show na stadionu, a evo kako je sportska novinarka izgledala kada je bila s Livajom