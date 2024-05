VIDEO Novi dokaz razvoda slavnog para? U jeku glasina internetom počeo kružiti urnebesni snimak

Sve su glasnija naklapanja o još jednom rastanku poznatog holivudskog para - Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Popularni 'Bennifer', kako ih fanovi zovu, prije otprilike dvije godine na oduševljenje javnosti obnovili su odnos star više od 20 godina, te su u međuvremenu izgovorili i sudbonosno 'da'. Međutim, sad su se pojavile snažne glasine o novom prekidu.

Kako to obično biva kod ovakvih situacija, društvene mreže ne miruju, a na X-u, poznatijem kao Twitter, viralan je postao jedan video s Tik Toka na kojem možemo vidjeti slavni par u ne baš ugodnoj situaciji. Naime, anonimni obožavatelj je snimio Jennifer i Bena dok se približavaju njihovom osobnom vozilu, pri čemu Affleck na prvi pogled kavalirski otvara vrata svojoj supruzi, da bi ih naposljetku nervozno zatvorio. Cijelu situaciju zaokružio je karakteristično letargičan izraz lica glumca.

