VIDEO Pjevačici usred nastupa pukao top, snimka je postala viralna: 'Ovo je neugodno'

Julie Theis

Netflixova zvijezda preselila se u Hrvatsku, pa probala hranu iz pekare: 'Ovo je tako dobro'

Prvo je probala štrudlu s jabukama, koja joj se svidjela. Mnogi su joj preporučili da proba burek pa je to i učinila. Više joj se svidio onaj s mesom nego sa sirom. Probala je i kroasan s čokoladom i muffin. No oduševila ju je pizza calzone. "O, moj bože. Ovo je tako dobro. To mi je najbolje, pa onda burek s mesom, pa sa sirom", rekla je Julie. "Ako ste u Hrvatskoj, stanite u pekaru. Vrijedno je svih kalorija", dodala je.