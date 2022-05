VIDEO Naša influencerica otišla u Afriku i zaboravila kupiti uloške, zbog onoga što su joj donijeli ostala je u čudu

Jedan od naših najpoznatijih influencerskih parova, Kristijan Iličić i Andrea Trgovčević, nedavno su uplovili u bračnu luku, a nedugo nakon velikog slavlja u Hrvatskoj s prijateljima su se uputili na medeni mjesec u Afriku, točnije u Mauritaniju. Anegdotama s putovanja često se hvale pratiteljima na društvenim mrežama, a ovog puta Kristijan je objavio i video koji je nasmijao njegove brojne pratitelje. Naime, njegova supruga zaboravila je kupiti higijenske uloške, a jedina stvar koja bi joj mogla poslužiti u toj 'nezgodnoj situaciji' ostavila ju je u čudu.

- Andrea je zaboravila kupiti uloške u glavnom gradu Mauritanije i jedino što smo kasnije našli su bile pelene za odrasle... Eh da joj je netko rekao da će za svoj medeni mjesec biti u Mauritaniji, spavati po ko zna kojim smještajima i nositi pelene... - napisao je Kristijan u opisu snimke koja prikazuje čovjeka kako Andrei uručuje pelene dok mu ona u čudu odgovara 'Hvala'.

Ispod objave odmah su se zaredali komentari pratitelja. "Ja bi se točno propucala. Andrea, svaka čast kraljica si!", "Bravo, uživajte pa makar i s pelenama", "Ma što je briga, imati će samo za koji broj veću stražnjicu, bitno je da je osmijeh od uha do uha i da je vama super", samo su neki od komentara ispod objave. Bilo je i onih kojima ova situacija nije bila nimalo smiješna. "Pogledajte koliko su žene tamo zapostavljene, da u 21. stoljeću ne mogu ni uloške kupiti, žalosno. Žao mi je tih žena, a i Andree, baš je nezgodno", komentirala je jedna od pratiteljica.

Inače, supružnici Iličić na bračno putovanje krenuli su s prijateljima, a kako su se odlučili na tu ideju Kristijan je otkrio u svom posljednjem statusu.

"Ima li išta bolje od medenog mjeseca? Ima! To je medeni mjesec s prijateljima! Htjeli smo da nam medeni mjesec bude drukčiji, da ga do kraja života pamtimo po svemu što je u njemu bilo posebno i bilo je jasno da to onda nije mogao biti klišej. Nikakve plaže s tirkiznim morem, bijelim pijeskom i palmama. Imali smo sreću da smo se toga doista mogli nauživati i nagledati, no nakon toliko proputovanih država, nakon toliko predivnih plaža sada je bilo vrijeme za nešto jedinstveno, originalno i drukčije.

Priče koje ćemo stvoriti u Mauritaniji, priče su koje ćemo prepričavati cijeli život, ovo je sasvim nova, drukčija avantura. Na nju smo pošli sa svojom 'proširenom obitelji' kako doživljavam prijatelje koje sam upoznao tijekom svih ovih godina putovanja. To su ljudi s kojima smo se susreli u jednom specifičnom trenutku u vremenu, daleko od kuće, s kojima smo odmah kliknuli i shvatili da smo u mnogim stvarima vrlo slični, s kojima se možemo zabavljati i družiti da si nikad ne dosadimo. Prijateljstva koja se stječu na putovanjima doista su posebna, jer su ljudi tada možda i najviše ono što stvarno jesu, bez stega običaja i društva u kojem su odrastali. To su susreti autentičnih duša, esencije onoga što jesmo, i to je razlog zašto se tako brzo, lako i čvrsto povežemo. Nema boljih suputnika s kojima bih mogao odraditi ovo putovanje od moje žene Andrea Trgovčević i prijatelja Traveltomtom i Dos Locos De Viaje! S nama je i @lucky_m_e koji ce se pobrinuti za to da slike s ovog putovanja doista budu i više nego epic. Očekuju vas nevjerojatne, prelude avanture, storiji su krenuli, upalite notifikacije na Instagramu i uživajte!", napisao je Iličić uz objavu.

Podsjetimo, influencer i travel bloger Kristijan Iličić i njegova odabranica Andrea Trgovčević izrekli su sudbonosno ''da'' početkom svibnja u Zagrebu, a svojim gostima priredili su zabavu za pamćenje nakon što su prije dvije godine morali odgoditi svadbu zbog pandemije koronavirusa. Andrea je odabrala dvije vjenčanice. Za crkveno vjenčanje odjenula je elegantnu haljinu s golim ramenima,a potom se na imanju gdje se održalo slavlje preodjenula u haljinu s kraćim prednjim dijelom koja je istaknula njezine vitke noge. Mladoženja je pak odabrao elegantno tamno odijelo.

Snimke i fotografije s vjenčanja objavila je njihova prijateljica, blogerica Vanna Bojović, a posebno emotivan trenutak bio je kada je Kristijan ugledao svoju Andreu te nije mogao sakriti suze. Nakon crkvenog obreda, mladenci i uzvanici uputili su se na jedno imanje gdje se nastavilo slavlje. Goste su na stolovima dočekale i prigodne kartice s imenima država koje su posjetili i veliki vatromet. Među uzvanicima bili su brojni poznati blogeri i nogometaš Dejan Lovren koji je Andrejin bratić.

