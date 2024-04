VIDEO Meghan Markle otjerala nepoznatu ženu od princa Harryja! Snimka postaje viralna

Vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, Princ Harry (39) i Meghan Markle (42) svojim dolaskom upriličili su humanitarni polo turnir koji se održao u Miamiju. Kamere nisu propustile zabilježiti nijedan potez slavnog para, a nakon što je u javnost izašao rijedak prizor njihovog poljupca, internetom se počeo širiti dio snimke koja ih prikazuje u malo drugačijoj atmosferi.

Naime, riječ je o trenutku s dodjele odličja u kojem vojvotkinja sugerira nepoznatoj ženi, koja se htjela fotografirati pokraj Harryja, da ne može pozirati pored njezina supruga, pritom inzistirajući da ona bude pokraj princa. Markle je od žene zatražila da se pomakne, te se naposlijetku vidno zbunjena osoba premjestila i za fotografiju pozirala pokraj Meghan. Snimku ovog neugodnog trenutka možete pogledati u videu ispod.

- Zašto je Meghan otjerala ovu predivnu damu?", "Meghan se mogla pomaknuti u stranu i dozvoliti dami da stane pored Harryja, ali ona samo misli na sebe i svoje potrebe te se boji da će on pobjeći", "Nesigurnost i nepristojnost Meghan ovdje je očita", "Bože moj, ona je uvijek neugodna i sebe stavlja u prvi plan" - samo su neke od kritika upućenih na račun ponašanja supruge princa Harryja.

Dodatnu pozornost privukla je haljinom s prorezom s prednje strane, ispod koje nije obukla grudnjak, a nosile je i cipele s vrtoglavo visokim potpeticama. Neposredno prije ovog događaja Meghan i Harry su nakratko razmijenili nježnosti slaveći pobjedu na turniru. Zanimljivo, uz njih je cijelo vrijeme bila Netflixova snimateljska ekipa koja je to zabilježila za snimanja njihove dvije nove serije.

Podsjetimo, princ Harry i njegova supruga Meghan Markle imaju velike novosti i najavili su dva nova projekta koji će se emitirati na streaming platformi Netflix. Prema pisanju Daily Maila par će u suradnji s Netflixom predstaviti emisiju o kuhanju, vrtlarenju i polu. Ove serije su dio unosnog ugovora koji je par potpisao sa ovom streaming platformom još 2020. godine kada su odlučili napustiti kraljevsku obitelj te iz Velike Britanije preseliti u Ameriku.

U prvoj seriji Meghan će 'slaviti radosti kuhanja, vrtlarstva, zabave i prijateljstva', prenosi Daily Mail napise iz američkih medija. Emisiju producira The Intellectual Property Corporation Sony Pictures Televisiona, tvrtka koja stoji iza Huluovog "The D’Amelio Showa" i A&E-jevog "Leah Remini: Scientology & the Aftermath", a vojvotkinja od Sussexa trebala bi biti izvršna producentica.

Druga serija fokusirat će se na svijet pola i primarno je snimljena tijekom Otvorenog prvenstva SAD-a u polo u Wellingtonu na Floridi, u USPA Nacionalnom polo centru te je izvršni producent ovog serijala princ Harry. Podsjetimo par je prije dvije godine na Netflixu objavio 107 milijuna vrijednu dokumentarnu seriju "Harry i Meghan" koja je pompozno najavljivana da bi na kraju većinu gledatelja razočarala. Javnost je prvi put imala prilike vidjeti intimne fotografije para, a među njima je i ona na kojoj Meghan plače.

U svibnju se očekuje povratak Harryja u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje će sudjelovati na sportskoj manifestaciji Invictus Games. Riječ je o događaju namijenjenom ranjenom, ozlijeđenom i bolesnom osoblju, a čiji je idejni začetnik upravo Vojvoda od Sussexa. Nagađa se da bi Harry tijekom putovanja mogao posjetiti svog bolesnog oca, kralja Charlesa, koji se bori s rakom. Još uvijek je nepoznato hoće li mu se pridružiti ostatak obitelji.

