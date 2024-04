Mišo Kovač otkrio za koga će glasati na izborima: 'Ako ne dobije, bit će muvana!'

Legendarnog pjevača Mišu Kovača (82) obožavatelji uglavnom povezuju s prepoznatljivom dugom kosom, vječnim evergreenima i ljubavi prema nogometu i Hajduku. Međutim, mnogi su upoznati s tim da pjevač ne skriva svoju političku opredjeljenost. Godinama je pjevao na HDZ-ovim skupovima, a zatim je, na opće iznenađenje, pokazao veliku blagonaklonost prema Zoranu Milanoviću. Uoči nadolazećih parlamentarnih izbora istaknuo je svoje trenutno stajalište.

- Želim predsjedniku, zapravo premijeru hrvatske Vlade Andreju Plenkoviću sve najbolje, da dobije izbore, jer će biti muvana ako ne dobije. Pozdrav, Mišo Kovač - izjavio je Šibenčanin u videu za Jutarnji list. Na snimci nosi bijelu majicu s vlastitim likom, proizvedenu u sklopu asortmana Hajdukovih navijačkih rekvizita.

FOTO: Mišo Kovač pušten je na kućnu njegu, njegova kći Ivana: 'Dobro je'

Glas mu još uvijek primjetno podrhtava, ali glazbenik se očito dobro oporavlja nakon što je krajem prošle godine hospitaliziran. Poznat kao glasni pristalica politike Andreja Plenkovića, što se može iščitati i iz najnovijeg javnog obraćanja, Mišo je prije dvije godine iznenadio hrvatsku javnost diplomatskim komentarom na odnos aktualnog hrvatskog predsjednika Milanovića i premijera iz redova HDZ-a.

- Zašto se svađaju dva čovjeka glavna u Hrvatskoj? Jedan Milanović i jedan Plenković? Oni se trebaju naći i kazati. ‘Plenkoviću…, Milanoviću…, daj mi smo postigli najviše… Daj, nemoj da neki kreteni osnivaju neke svoje stranke. Mi moramo biti jedan uz drugoga - govorio je tada Kovač.

Podsjetimo, legenda domaće glazbe krajem 2023. završila je u bolnici zbog povišene tjelesne temperature. Nakon što je liječen u splitskoj bolnici, pušten je na kućnu njegu. Ove vijesti potvrdila nam je i njegova kći Ivana koja je otkrila i kako se Mišo osjeća.

VEZANI ČLANCI:

- Izašao je iz bolnice. Sve je sada u redu. Dobro je - kratko nam je rekla. Njegova kći nekoliko je puta govorila o njegovu zdravstvenom stanju te kazala da se ne radi ni o čemu ozbiljnom te da se nalazi na odjelu pulmologije u splitskom KBC-u. Nakon toga je kazala i da se osjeća bolje, a jučer, u utorak, otkrila je i da će uskoro na kućnu njegu. Dodala je i da mu se spustila temperatura.

- Moj je otac završio u Kliničkom bolničkom centru u Splitu zato što je dobio visoku temperaturu. Nije ništa ozbiljno. Starije osobe, koje imaju već neke poteškoće kao on, trebaju otići u bolnicu... Nije isto kao i kod nas zdravih kada dobijemo visoku temperaturu. Moramo ga odvesti u bolnicu, no to je više preventivno. Doktori će ga malo zadržati pa onda pustiti doma - rekla nam je glazbenica. Glazbenik inače pati od kronične opstruktivne bolesti pluća.

VIDEO: Ella Dvornik oplela po političarima! 'Možete li popraviti dječje igralište na Jarunu?'