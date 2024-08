VIDEO Megan Fox potaknula glasine o trudnoći u novom spotu svog dečka

Američka glumica Megan Fox (38) svojim pojavljivanjem u spotu za pjesmu 'Lonely Road' svog dečka, glazbenika Machine Gun Kellyja (34) pokazala je trudnički trbuh i zbunila javnost. Naime, nakon što je Kellyjeva obrada hit pjesme Johna Denvera 'Take Me Home, Country Roads' u petak objavljena na platformi You Tube, internetom se proširio kadar iz spota u kojem pjevač ljubi primjetno istaknuti trbuščić Fox, a svi su se zapitali je li riječ o protetici ili je glumica stvarno trudna, prenosi Page Six.

Megan i njezin kontroverzni dečko na kraju spota igraju se s malenom djevojčicom, a onda u posljednjoj liniji kredita stoji napisano 'Predstavljamo: beba Violet Leika' I dok je dio obožavatelja odmah čestitao paru bez službene potvrde, ostali su istaknuli da se Fox ovog ljeta više puta pojavila u javnosti - od proslave ljetnog solsticija u lipnju do bijele zabave Michaela Rubina sljedećeg mjeseca - bez da je potaknula rasprave o trudnoći.

Neki od komentara na tu temu ispod videu jesu: - "Znajući da je Megan izgubila dijete, pretpostavljam da je ovaj video bilo teško snimiti i u suzama sam jer pjesma je predivna. Volim vas ljudi!", "Nisam očekivala da ću plakati na spot MGK-a ali evo me", "Trudna Megan me dovodi do suza", "Bože molim te blagoslovi žene koje žele imati djecu ali su je izgubile ili ne mogu začeti" - pisali su obožavatelji. Predstavnici Fox i Kellyja tek se trebaju oglasiti za javnost povodom najnovijih glasina.

VEZANI ČLANCI:

Zvijezda 'Transformers' franšize je počela izlaziti s glazbenikom 2020. godine nakon njezina razvoda od Briana Austina Greena, da bi 2022. proglasili zaruke. Samo godinu dana kasnije potaknuli su nagađanja o razvodu, ali se naposljetku ipak pomirili. Cijelo vrijeme se spekuliralo da je njihovoj vezi presudila treća osoba, no Fox je to demantirala.

Podsjetimo, kontroverzni par ne prestaje puniti medijske retke svojom turbulentnom vezom, a pravi status odnosa uglavnom ostaje pod velom tajne za obožavatelje. U javnom istupu krajem ožujka glumica je tijekom gostovanja u podcastu 'Alex Cooper Call Her Daddy' potvrdila da ona i reper ponovno razdvajaju vlastite životne puteve.

GALERIJA: Megan Fox otvoreno o psihičkom problemu s kojim se bori od djetinjstva

- Čini se da svi imaju mišljenje o tvojoj vezi. Zaručili ste se, pa mislim da ste prekinuli, a sada ne znamo što se događa. Kako bi opisala svoj odnos s MGK-om? - postavila je pitanje podcasterka Alex Cooper, na što dobija odgovor: - Naučila sam da takve stvari nisu za javnost, tako da sada nemam komentara o statusu veze. On je moja srodna duša i uvijek ću na neki način biti povezana s njim - ispričala je Fox koja na kraju emisije ipak potvrđuje raskid zaruka na vlastitu inicijativu.

- Između nas će uvijek postojati veza. Ne mogu sa sigurnošću reći koliki će biti kapacitet te povezanosti, ali uvijek ću nekako biti povezana s njim. I to je sve što sam u ovom trenutku spremna reći. Detalji koje spominješ o našoj vezi su točni i te stvari su se dogodile te mogu razumjeti da su zbog toga zbunjujuće i zanimljivo mnogim ljudima - zaključuje Megan.

VIDEO: Oženio se Matija Cvek: Zasjao u ružičastom odijelu