VIDEO Severina nije htjela otići s pozornice kada je počela kiša: Rekli su mi da će me tresnuti struja

Severina je sinoć imala nastup u Primoštenu, ali kiša i grmljavina poremetili su joj planove i nastup je završila prije nego je to htjela. Imala je namjeru pjevati kiši unatoč, ali menadžer Tomica Petrović je u jednom trenutku došao na pozornicu kako bi joj rekao da zbog nevremena mora završiti koncert. Dio atmosfere sa sinoćnjeg nastupa podijelila je u video na Instagramu koji je naslovila "Ptice umiru pjevajući".

- Sinoć je ogromna nevera pala točno na Primošten pa su mi rekli da će me tresnut struja, a ja si mislim - kako mene struja, tata mi radio u Elektrodalmaciji?! A onda su riknuli i razglas i rasvjeta (od rasvjete smo imali samo munje i telefone) pa je sudac (Tomica) svirao kraj. P.S. za one koje žele znati više - kao malu su me zvali Neverina. - napisala je pjevačica na društvenoj mreži. Čak i kada su rasvjeta i razglas prestali raditi Severina je nastavila publici pjevati "Moju štiklu".

- Jedna i jedina. Kraljica. Stajling čista desetka, bravo Sevka, žena sa najboljim stajlingom na našoj estradi. Ma jednostavno nitko da shvati da toj ženi ni kiše ni munje ni kamioni ni avioni ništa ne mogu ! Ženska je takva jer joj je takav duh, ja skidam kapu do poda i podržavam sve što radi ! Zna se za koga se radi. Svaka čast ženo! To se zove profesionalac... Tebi ni kiša ne smeta. Ajme, ovo je bilo odlično. - pisali su joj obožavatelji u komentarima.

Energičnim nastupom i svojim prepoznatljivim, duhovitim šarmom, Severina je prije tjedan dana u klubu Diamond na Krku napravila show koji će se rado i dugo pamtiti. Skoro tri sata, bez prestanka, naša najveća glazbena zvijezda držala je ritam svojim starim i novim hitovima, a publika ju je dočekala, pratila i ispratila - gromoglasnim aplauzom. Svojom spontanom komunikacijom s publikom Severina je vrlo brzo stvorila intimnu i prijateljsku atmosferu, pjevala je s publikom, nije štedila svoje glasnice, a ni mikrofon koji je rado dijelila s obožavateljima u prvim redovima. Bio je to doista pravi show.

- Često nam se događa da je publika glasnija od nas, a sinoć su nadmašili sami sebe, a i nas. Bilo je lijepo vidjeti ljude iz svih dijelova Hrvatske, Makedonije, Slovenije, Nizozemske, Bosne i Hercegovine; to je samo ono što sam uspjela 'pohvatati'. A bio je i naš i vaš, svjetski Luka Dončić kojeg bih ovim putem htjela podsjetiti da mi je obećao dres za mog sina, kazala je vidno raspoložena Severina nakon koncerta istaknuvši da se doista sjajno provela.

