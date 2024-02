VIDEO Martin Kosovec: 'Život mi se nije promijenio nakon pobjede u 'The Voiceu', tu je i stres

Martin Kosovec koji je nedavno osvojio srca gledatelja pred malim ekranima pobijedivši u popularnom glazbenom showu The Voice Hrvatska je odgovorio i na neka zanimljiva pitanja Večernjeg lista ususret večerašnjoj drugoj polufinalnoj večeri Dore. Naime, mladi Zagrepčanin neće nastupiti kao natjecatelj, već će u pauzama zabavljati gledatelje i predstaviti svoju novu pjesmu koju potpisuje Vanna, njegova mentorica iz već spomenutog showa.

- Vanna i ja nakon The Voice nastavljamo sa suradnjom. Pjesma koju ću večeras predstaviti je nastala u vrlo kratkom vremenu, doslovce smo sve napravili od nule. Pjesma nije klasična balada već je lako pamtljiva i melodična. Ima i retro štiha, ali i modernog zvuka u sebi - priča nam Martin, a novinar mu je postavio pitanje - otimaju li se sada autori pjesama za njega, s obzirom na to da je pobijedio u The Voiceu.

- Trenutno surađujem samo s Vannom i Pegijem, ali vidjet ću što će biti dalje u budućnosti - kazao je te otkrio koliko mu se život promijenio nakon pobjede u showu. - Otkad sam pobijedio u mojem se životu baš ništa nije promijenilo. U životu mi je i dalje stresno i naporno - iskreno je priznao Kosovec, pa je dodao i je li poslušao sve pjesme koje se bore za pobjedu na Dori kako bi predstavljali Hrvatsku na Eurosongu.

- Pogledao sam ih sve sinoć, ali znam i sve koji će večeras nastupiti. Osobno ih sve poznajem pa ne bih želio nekome davati prednost - zaključio je za kraj mladi 18-godišnji glazbenik.