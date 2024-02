VIDEO Severina pokazala kako se pripremala za nastup s Letom 3: 'Došla sam da učim Babaroge da budu dobre'

U četvrtak u prvoj polufinalnoj emisiji Dore pojavila se i jedna poznata pjevačica koja je oduševila svojim nastupom. Naime, Severina je nastupila kao gošća benda Let 3 koji su izveli pjesmu 'Baba roga', a sada je na društvenim mrežama podijelila video u kojem se vidi kako se pripremala za nastup te kako su izgledali njezini trenutci u backstageu.

- Kkc jbmm toall dljvld apitljkgbf and soon (op.a. došla sam s druge planete na poziv grupe Flight 3 i bad chickens Pilićis, da učim Babaroge da budu dobre... jer inače, eto mene opet.) - napisala je pored videa u kojem se vidi kako je vježbala ples s rozim čekićem, a nakon toga upoznala i ekipu pilića koja je nastupila s Letom 3. Posljednji dio videa činio je isječak izjave benda nakon prolaska u finale koje će se održati u nedjelju. Voditeljica Zlata Muck Sušec upitala je jesu li zadovoljni što su prošli.

- Nismo zadovoljni - rekao je Mrle pa dodao da su poslali poruku u svemir da Letu 3 treba pomoć.

- Došla je kraljica mira, ljubavi i dobrote da nas oslobodi - govorio je Mrle dok je Prlja prevodio Severini što govori.

Podsjetimo, nakon nastupa Severina je rekla da je došla na poziv prijatelja.

- Došla sam na poziv prijatelja Mrleta i rekla da ću nastupiti ako sa mnom bude Jovanka Broztitutka. Ovo je jedan od mojih najvažnijih nastupa u životu, zato što ja nikada nisam nastupala, ja dolazim s druge planete, pozvala me je grupa Fly 3 i zli pilići, oni su me tražili da naučim sve zle Babaroge ljubavlju, poštenju, pravdi, slobodi i vrijednostima gdje će svi ljudi živjeti u sreći i veselju. Na našoj planeti, na mojoj planeti gdje sam ja kraljica ljubavi i healthy societyja, mi ne znamo za hell, mi znamo samo za paradise. Došla sam s križoboljom u leđima, toga ima na našoj planeti, ali to ćemo isto izliječiti s ljubavlju. Hvala svima.

- Dolazim s druge planete. Pozvali su me zli pilići i tražili me da naučim sve zle babaroge ljubavi, poštenju, pravdi i slobodi te vrijednostima u kojima će svi ljudi živjeti u sreći i veselju na našoj planeti, gdje sam ja kraljica ljubavi. Mi ne znamo za pakao, samo za raj. Došla sam s križoboljom u leđima, to ću izliječiti s ljubavlju - zaključila je Severina.

O istome se oglasio i Prlja: - Ovo je kraljica dobra, kraljica ljubavi koja je došla s jedne druge planete da nam pomogne ove večere ovdje na Dori da se izvučemo iz zatočeništva u koje nas je zatočila jedna zločesta kraljica koja se zove Baba roga i koja simbolizira svo zlo. Na svu sreću smo mi uspjeli uz pomoć ovih naših dragocjenih suradnika, Pilića. Sada su u našoj moći i u moći ove naše kraljice ljubavi s druge planete. Velika joj hvala na tome.

Let 3 objavio je na svom Instagram profilu djelić nastupa gdje su napisali: - I onda se pojavila ONA.

