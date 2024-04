VIDEO Lenny Kravitz do suza nasmijao fanove, objavio u čemu trenira u teretani

Američka rock zvijezda Lenny Kravitz (59) i na pragu šestog desetljeća mami uzdahe ženskog dijela publike. Razlog tome je zdrav način života kojim se glazbenik voli pohvaliti na svojim društvenim mrežama, a fotografije isklesanog tijela nerijetko izazivaju oduševljene reakcije obožavatelja. Pjevač je sada odlučio otkriti kako postiže besprijekoran izgled.

Na svojem Instagram profilu gdje ga prati više od pet milijuna ljudi objavio je video iz teretane gdje vježba zajedno sa svojim osobnim trenerom. Na snimci Kravitz ležeći na spravi diže utege, dok mu asistent drži noge. Uz objavu je stavio vlastitu prigodnu pjesmu "Life Ain't Ever Been Better Than it is Now", kojom opisuje svoje trenutno raspoloženje. U opis videa je stavio: - Hvala ti Bože na današnjem danu! Zahvalan. Nikad se bolje nisam osjećao. Nema prečica pa maksimalno iskoristite dan. Sve je moguće. Šaljem ljubav! - napisao je.

Jedan detalj posebno je privukao pozornost fanova. Naime, usprkos okruženju, Lenny je bio odjeven kao da je spreman za koncertni nastup. Na sebi je nosio kožne hlače i prozirnu ljubičastu majicu bez rukava, dok mu oči skrivaju prepoznatljive sunčane naočale. Fanovi su jedva dočekali prokomentirati ovaj modni odabir, a njihove reakcije su urnebesne.

- "Tko trenira u kožnim hlačama? To može samo Lenny", "Razlozi zašto još nisam počeo vježbati: 1. Ne posjedujem nijedne kožne hlače. To je to.", "Čovječe! Čizme i kožne hlače su ludi izbor za treniranje! Uvijek modno usklađen!", "Moj čovjek nikad ne izlazi iz lika. Rock zvijezda puno radno vrijeme!", "Jedino Lenny može vježbati u ovome a da nitko ne obraća pozornost" - samo su neki od komentara nasmijanih fanova.

Objava je u manje od 24 sata sakupila preko 350 tisuća lajkova i 14 tisuća komentara. Kravitzu društvene mreže služe i za informiranje fanova o rasporedu nove turneje, datumima te prodaji ulaznica.

Podsjetimo, nakon punih 13 godina, jedan od najdugovječnijih glazbenika današnjice vraća se pred hrvatsku publiku. Nastupit će u pulskom Amfiteatru 28. srpnja 2024. godine, u sklopu velike svjetske turneje Blue Electric Light Tour. Ulaznice su u prodaji od petka, 8. prosinca, u sustavu Eventima.

Bezvremenski. Eksplozivan. Romantičan. Inspirativan. Riječi su ovo koje savršeno opisuju Blue Electric Light, 12. studijski album Lennyja Kravitza. Album je napisan i snimljen u njegovom studiju na Bahamima, kojim je još jednom potvrdio svoje vješto deep-soul rock 'n roll stvaralaštvo. S obzirom na to da je riječ o neumornoj kreativnoj sili – glazbenik, pisac, producent, glumac, autor, dizajner – Lenny nastavlja svoju globalno dinamičnu prisutnost u glazbi, umjetnosti i kulturi.

