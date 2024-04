VIDEO Lana Jurčević otkrila što radi kad je ne gledaju: 'Reći će da sam prošvikala'

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević (39), poznata i pod umjetničkim psudonimom La Lana, posljednjih mjeseci posvetila se privatnom životu i odgoju svoje novorođene kćerkice koju je dobila s višegodišnjim partnerom Filipom Kratofilom. Osobne trenutke voli podijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama, a sad je odlučila otkriti jednu tajnu naviku koju planira uvesti u dnevnu rutinu.

Naime, na Instagramu je objavila video iz šume, a u njemu grli drvo. U opis snimka je stavila: - Upali zvuk. 2019 sam ovo napravila prvi put i bila sam smiješna sama sebi, mislila sam si - samo da me nitko me vidi, reći će da sam ‘prošvikala’. ali nekako me taj put - povuklo, samo od sebe i osjetila sam takav mir, uzemljenje, nešto stvarno posebno.

Tko me prati duže, možda se sjeća toga. Kasnije sam to malo krenula proučavati pa sam saznala da postoje i istraživanja o utjecaju grljenja drveća na nas i emotivno i fizički i psihički i da to ljudi rade po cijelom svijetu. Bez srama i straha da će ih netko vidjeti. Bez obzira na to, ipak je važno naći neki kutak šume u kojem vlada mir i nema gomile ljudi da se možeš isključiti, barem na par minuta. Od sad to uvodim u svoju dnevnu mentalnu ‘higijenu’. Probaj i ti. - napisala je pjevačica za videozapis u kojem uživa u šumskoj idili dok se od zvukova u pozadini čuje samo cvrkut ptica.

Njezinu neobičnu naviku prokomentirali su pratitelji: - "Ti si moj antistres", "Ja to stalno radim", "Wow, probat ću što prije", "Podržavam", "Kakvi smiješna ja to radim u prolazu, koliko stignem" - neki su od komentara podrške. Lanu na društvenim mrežama prati oko 460 tisuća ljudi, a video je naišao na odobrenje fanova.

Inače, stručni naziv za grljenje stabala je dendroterapija. Riječ je o drevnoj iscjeliteljskoj metodi u kojoj se koristi liječenje drvećem. Ovo vjerovanje potječe od Slavena koji su tvrdili da prirodni elementi iz našeg okruženja posjeduju moć iscjeljivanja. Od ljudi s domaće javne scene dendroterapiju prakticira i modna dizajnerica Matija Vuica.

- To je kao grliti dragu osobu kojoj se raduješ kad je sretneš. Daješ joj svoju pozitivnu energiju, a ona ti uzvraća. S drvećem je taj odnos još čišći, neviniji jer drveće nema grijeha kao mi ljudi - izjavila je Vuica svojedobno za Story. Ovaj trend vole i svjetski poznate osobe poput glumca Ryana Reynoldsa.

Podsjetimo, Jurčević u slobodno vrijeme uživa i u društvu novorođene kćerkice. Sretne trenutke ne propušta podijeliti s pratiteljima na društvenim mrežama. Jednom prilikom je na društvenoj mreži TikTok objavila novi video koji je fanove raznježio emotivnim prizorima.

Video je naslovila ''Moje sve'' te uz natpis stavila cvijet lopoča i dva srca. U kadru možemo vidjeti Lanu kako nježno u naručju drži i ljubi malenu kćerkicu, a potom ju je podigla i zanjihala. U uglu kadra ljulja se dječja ležaljka, dok u pozadini lebdi balon na kojem piše "World's best dad" kao počast višegodišnjem partneru i ocu djeteta Filipu Kratofilu. Dirljive kadrove komplimentira nježna klasična melodija.

Iako redovito dijeli intimne trenutke s kćeri, novopečena majka i dalje nije obavijestila javnost o imenu djeteta. Obožavatelji su pak primjetili motiv lopoča koji se ponavlja kroz slike i objave, pa naklapaju da naziv djeteta ima veze s ovom biljkom. Zagrepčanka i njezin partner u vezi su od 2017. godine. Filip vješto izbjegava javnost, a o njemu se zna da je specijalist digitalnog marketinga te direktor Lanine tvrtke La piel.

