VIDEO Kraljica Camilla priredila veliku neugodnost Brigitte Macron! Ovo nitko nije očekivao

Na društvenim je mrežama osvanula snimka koja prikazuje poprilično intrigantnu scenu između Brigitte Macron i kraljice Camille. Naime, Camilla se 6. lipnja pojavila na obilježavanju Dana D u Normandiji u Francuskoj u društvu supruga francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Kada su polagale vijence uz spomenik, Brigitte je kraljici pružila ruku. Naime, željela je da se u tom trenutku drže za ruke, no doživjela je hladni tuš.

Camilla ne samo da joj nije odgovorila, već ju je u potpunosti izignorirala. Britanska kraljica nije željela primiti Brigitte za ruku, a svoju je mirno držala uz bok. A što se točno dogodilo najbolje opisuje snimka objavljena na platformi X, odnosno bivšem Twitteru, a nakon neuspjelog hvatanja kraljičine ruke, Brigitte se odmaknula i sklopila ruke ispred sebe. Potom su neko vrijeme stajale bez riječi pa su se vratile svojim muževima, kralju Charlesu III. i predsjedniku Francuske. 5

Pravila vezana uz interakciju članova britanske kraljevske obitelji česta su tema rasprava u medijima. - Ne postoje obavezni kodeksi ponašanja prilikom susreta s kraljicom ili članom kraljevske obitelji, no mnogi se žele pridržavati tradicionalnih oblika, koji uključuju i blagi naklon, ali ono što je još važnije jest činjenica da rukovanje nije zabranjeno - stoji na internetskoj stranici kraljevske obitelji, prenose mediji.

Once again, the British media is clutching onto outdated royal protocol to shield Queen Camilla from scrutiny. The statement from the BM reads: "In an awkward moment, Brigitte Macron broke royal protocol by attempting to hold Queen Camilla's hand at the D-Day ceremony.” But let's… pic.twitter.com/XPAgfJmzHV