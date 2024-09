VIDEO Kći hrvatskog golmana izazvala vrhunske reakcije gledatelja: 'Nestvarna Karla!'

Gledatelji glazbeno-televizijskog spektakla 'Superstar' sinoć su imali prilike poslušati izvedbe prvih kandidata nove sezone. Bilo je odličnih nastupa, harmonikaš Leon od Tončija Huljića je dobio i prvu platinastu kartu, no najveći interes publike izazvala je jedna druga audicija. Naime, pred ekipu iz žirija u jednom trenutku stigla je 16-godišnja Karla Skender. "Čitav život se bavim plesom, pjevanjem i glumom. Plešem od treće godine, ples mi je jako bitan, stalno plešem po kući", otkrila je Karla. Njezin otac bivši je vratar Dinama i Osijeka, Marin Skender, a unatoč njegovoj želji da mu se kći bavi sportom, Karlina ljubav prema glazbi i plesu bila je jača. U svemu, kaže, ima podršku obitelji.

Izvela je hit 'Stay' od Rihanne, a žiri se oduševio. "Lijepo mico, sa šesnaest godina, jako lijepa boja, lijepo je to", pohvalila ju je Severina, a složila se i Nika: 'Ovo je dosta dobro'. "Meni je to kočilo razvoj u pjesmi, strašno ravno", dodao je Tonči. "To ti je Tonči rekao da se razviješ, ali svi komplimenti, bravo dijete", zaključio je Filip. Žiri je Karli dao 'DA', uz veliku podršku za dalje.

Osim naklonosti žirija, Nika je i kod gledatelja izazvala vrhunske reakcije. Video njezine izvedbe na službenoj Instagram stranici 'Superstara' prikupio je najviše lajkova i komentara, a pratitelji u komentarima nižu komplimente na nastup mlade Osječanke. - "Nestvarna Karla", "Svaka čast za curu, gledala sam juuu", "Najbolje otpjevala od svih!", "Divno!", "Prekrasna naša", "Prelijepa i beskrajno talentirana djevojka!" - oduševljeni su.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, sinoć je s prikazivanjem krenula druga sezona omiljenog glazbeno televizijskog spektakla, a fantastični žiri koji čine Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković spreman je za novu, uzbudljivu potragu za novim zvijezdama.

Žiri sastavljen od prekaljenih stručnjaka iz glazbene industrije, usmjeravat će kandidate svojim savjetima i voditi ih kroz sve faze natjecanja i ove sezone. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković birat će nebrušene glazbene dijamante, a koje će tijekom trajanja natjecanja voditi kroz proces glazbenog rasta i razvoja kako bi kandidati pokazali svoj maksimum. Usto, žiri će ove godine imati još jedan zadatak! Naime, donosit će odluku o dodjeljivanju 'platinaste karte' koja će onima koji je budu imali donijeti tijekom natjecanja velike pogodnosti. Nepogrešivo će i ove godine žiri prepoznavati talent i karizmu koji krase svaku buduću zvijezdu.

GALERIJA: FOTO Pogledajte kako je izgledala prva epizoda nove sezone Superstar!

Nakon uspješne prve sezone, u 'Superstaru' su i u drugoj sezoni brojni mladi ljudi odlučili potražiti glazbenu sreću. Naime, prijave su stigle iz cijele regije, ali i Njemačke, Austrije i Belgije. Nova sezona donosi šarolikiji tip kandidata – talentiranih mladih ljudi i autora koji su na glazbenoj sceni neprocjenjivo blago.

Glavni set, kao i backstage u kojem kandidati čekaju na svoj trenutak da zablistaju pred žirijem, snimaju se s 13 kamera. Glavni studio rasprostire se na skoro 500 metara kvadratnih, a u njemu je postavljeno oko 200 metara LED ekrana te približno 200 rasvjetnih tijela. Na velikom projektu angažirano je više od sto ljudi. 'Superstar' i ove godine donosi talentiranim natjecateljima priliku da osvoje nagradu od 50 tisuća eura te ostvare svoje glazbene snove.