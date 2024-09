FOTO Odbjegla hrvatska pjevačica drastično promijenila izgled! Samo rijetki bi ju prepoznali

- Prava je istina da sam ja napustila Feminnem, i to nakon jednog dugog, mučnog razgovora koji nije urodio plodom. Cijelo posljednje vrijeme s curama sam bila u stvarno dobrim odnosima, iako smo se, istina je, razilazile u nekim stavovima, ali sam se nadala da ćemo uspjeti postići kompromis. Radi se, prije svega, o slici grupe u javnosti. Neda i Pamela su smatrale da moramo funkcionirati kao pravi girl bend, homogen, u kojem ni jedna od nas ne dolazi do izražaja, a ja sam smatrala da će nas javnost bolje prihvatiti ako svaka bude imala svoju prepoznatljivu osobnost, poput Pussycat Dolls. Nisam smatrala najsretnijim ni njihov odabir pjesama. Međutim, nakon pokušaja dogovora shvatila sam da dogovora nema i odlučila se pozdraviti s curkama, bez zle krvi - to su bile riječi bivše pjevačice grupe Feminnem Nikol Bulat, inače 2009. godine.

Nikol je u grupi izdržala svega godinu dana, što je čini članicom, koja se u ovom popularnom ženskom sastavu, najkraće zadržala. Nakon toga je pokušala ostvariti samostalnu glazbenu karijeru pa je 2011. izbacila pjesmu "Strašno ti stojim". No bez velikog uspjeha... Na kraju, odlučila se posvetiti studiju prava i od tada joj se "gubi svaki trag". Svoj ljubavni život je godinama skrivala, a onda je u javnost procurila kako ova 36-godišnja Šibenčanka ljubi devet godina mlađeg dinamovca Ivana Šunjića.

Svoju vezu su započeli dok je Ivan igrao u Dinamu, a onda je počeo igrati za Birmingham City u Engleskoj. Nikol se s njim preselila u Veliku Britaniju, a u travnju 2019. godine napravila je i Instagram na kojem je danas prati više od 90 tisuća pratitelja. Danas ima sinčića kojeg je dobila u svibnju prošle godine, a s njim Nikol često objavljuje fotografije na spomenutoj društvenoj mreži.

No ono što je zanimljivo jest da Nikol više ne izgleda kao što je ranije izgledala te je svoj izgled drastično promijenila. Kako Nikol danas izgleda možete pogledati u galeriji iznad, a na internetu su osvanule i njezine stare fotografije koje pogledajte u galeriji u nastavku.

