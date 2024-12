VIDEO Josipa Lisac objavila božićnu čestitku i postala viralni hit: 'Ona je kraljica svemira'

Kedna od naših najomiljenijih glazbenica Josipa Lisac na Instagramu je pratiteljima čestitala Božić i kao i uvijek oduševila sve.

- Čestit Božić, dragi ljudi, kazala je u videu na Instagramu koji je odmah postao viralni hit. U komentarima su joj brojni pratitelji uzvratili na dobrim željama, a među njima su se našle i njene kolegice. - I vama, mila moja Josipa - napisala joj je Nina Badrić. - Sretan Božić i Vama predivna i predraga Josipa - napisala joj je ZsaZsa.

Brojni fanovi su je u komentarima nazvali kraljicom, a bilo je i onih koji su je pitali je li za blagdane pripremila štuku u šlagu.

Podsjetimo, riječ je o Josipinom omiljenom jelu, čiji je recept otkrila prije 4 godine u RTL Direktu kod Zorana Šprajca.

- Šlag je dio tog umaka. Jednostavnije je to napraviti nego sarmu. Štuka se kuha, mora biti u poziciji da se ne bi slomila. Kasnije se radi umak, u umaku su sastojci: lučice, putar, bijelo vino, slatko vrhnje, sol, papar i trave. Mi smo vrlo često kuhali s estragonom. To je zapravo improvizacija, otkrila je.

Glazbena diva gostovala je prije dva mjeseca u emisiji "Nedjeljom u 2", gdje je govorila o ljubavi.

- U mojoj obitelji bilo je ljubavi. Ipak, to je starija jedna generacija, tako da su možda bili drugačiji odnosi. Danas je moja sestra meni najbolja prijateljica. Tako smo razvijale našu ljubav i odnos. Nema svađa i nema ružnih riječi. Lijepo je kad imaš tu podlogu u obitelji, ali nije sve baš tako. Ima drugačijih podloga koje mi kasnije u ovakvom drugačijem okruženju možemo primijetiti - izjavila je Josipa koja smatra da je ovaj svijet nehumano i krivo podijeljen.

- Podijeljen je na jači i slabiji spol. Muškarci su jači spol, oni su macho, a žene su slabiji spol. Žena koja je izuzetno snažna i koja drži sve. Muškarac koji je izuzetno emocionalan, on mora pred svijetom glumiti i biti macho. Njegove su emocije totalno zatomljene, a pred svijetom mora biti gala frajer. Objasnila je da je Metikoš, koji je u svijetu bio poznat pod imenom Matt Collins bio fantastična osoba.

- On je fantastična osoba. Izuzetno je emotivan, dobar čovjek i hrabar. Nikada nije imao nikakve konflikte, sve je bilo s razumom. Bio je gentleman. Nikad nisam čula neku riječ protiv žena - izjavila je te nastavila: - Ne moramo se vidjeti, dodirnuti, ali možemo se osjećati. To je snaga i sila ogromna. Ljubav je sila i ona ostaje. Karlo Metikoš je bio gospodin koji je imao veliku dozu "zafrkantnosti". Bio je na svoj način šarmantan. Treba uzeti u obzir da je s 21 godinu postao zvijezda. Vratio se s hitom iz Francuske, žene su ga obožavale, a i on je njih obožavao, kazala je Lisac.

