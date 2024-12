'Čula sam kako me doziva i to je bilo zadnje': Slavna voditeljica prisjetila se užasa koji joj je promijenio život

Model i voditeljica Petra Němcová (45) nedavno je za časopis People podijelila potresno prisjećanje na dan koji je zauvijek promijenio njezin život. Dana 26. prosinca 2004. godine, dok su ona i njezin tadašnji dečko Simon Atlee završavali odmor na Tajlandu, pogodio ih je razorni tsunami.

„Doručkovali smo i zatim prošetali po plaži,“ prisjetila se Petra. Božićne praznike proveli su sretni i zaljubljeni, uživajući u trenucima odmora, a Simon je čak planirao zaprositi je. Do leta su im preostala dva sata, a Petra je pakirala stvari u bungalovu kada je njihov idilični trenutak prekinula tragedija. „Sve se dogodilo u sekundi. Pogledala sam kroz prozor i shvatila da nešto nije u redu, a već idućeg trenutka ogroman val prekrio je bungalov,“ ispričala je. Imala je teške porezotine po tijelu. „Čula sam kako me Simon doziva, ali to je bio posljednji put da sam čula njegov glas,“ rekla je.

Tsunami, koji je izazvao potres magnitude 9,1 uz obalu Indonezije, pogodio je 12 zemalja i odnio oko 230.000 života, uključujući i Simonov. Njegovo tijelo pronađeno je tek nekoliko mjeseci kasnije, dok je Petra jedva preživjela. „U jednom trenutku više nisam mogla disati. Pomislila sam: 'Ovo je kraj.' Pustila sam se. No tada se dogodilo čudo - ponovno sam ugledala nebo iznad sebe,“ prisjetila se. Uspjela se uhvatiti za palmu i na njoj ostati nevjerojatno dugih osam sati, unatoč teškim ozljedama zdjelice i bolovima. „Čula sam dječje vriske, ali ubrzo je zavladala tišina. Nisam im mogla pomoći,“ dodala je kroz suze.

Unatoč strašnoj tragediji, Němcová je pronašla snagu za nastavak. Već 2005. godine osnovala je zakladu za pomoć žrtvama prirodnih katastrofa, All Hands and Hearts. „Zvuk dječjih vrisaka i nemoć da im pomognem ostavili su dubok trag na meni. Danas, zahvaljujući zakladi, imam priliku pomoći onima kojima je to najpotrebnije,“ ispričala je. Njezina organizacija djeluje u više od 28 zemalja, pomažući u izgradnji škola i domova, a Petra naglašava kako je upravo u tome pronašla svoju svrhu i unutarnju sreću.

Pet godina unatrag udala se za poduzetnika Benjamina Larretchea, s kojim ima sina Bohdija (5). Kaže kako se od tragedije oporavila zahvaljujući trima praksama: meditaciji, prihvaćanju tuge i fokusiranju na pozitivne aspekte života. „Liječnici su procijenili da će mi trebati dvije godine za oporavak, no uspjela sam se vratiti u svega četiri mjeseca,“ istaknula je.

Petra se vratila na Tajland već u proljeće 2005. kako bi odala počast Simonu i svim žrtvama tsunamija te zahvalila volonterima. Tijekom tog posjeta suočila se i s vlastitim strahovima. „Ronjenje je bilo nešto što smo Simon i ja obožavali, ali nakon katastrofe postalo mi je izuzetno traumatično. Ipak, odlučila sam suočiti se s valovima kako bih prevladala strah. Kada sam zaronila, počela sam paničariti – srce mi je brzo kucalo, a disanje mi je bilo otežano. No znala sam da to moram učiniti,“ objasnila je.

Godinama nakon tragedije, Petra bi još uvijek osjetila nelagodu pri zvuku palminog lišća kako udara u krov hotela ili bungalova, no s vremenom je pronašla unutarnji mir. „A onda je taj zvuk naprosto prestao imati utjecaja na mene. Ako cijenite to što možete disati i pomicati noge, sve ostalo je samo dodatak. Vaš život je sretniji. Živite, umjesto da preživljavate,“ zaključila je Němcová.

