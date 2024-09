VIDEO Gorke suze Lane Jurčević nikog nisu ostavile ravnodušnim: Doživjela slom, a otkrila i zašto

Glazbenica Lana Jurčević prošle je godine rodila kćerkicu neobičnog imena Maylu Lily pa je sve vrijeme posvetila upravo majčinstvu, a karijeru je trenutno zanemarila, odnosno stavila u drugi plan. Jurčević i dalje rado objavljuje detalje iz svog života na društvenim mrežama, a njezine obožavatelje posebno vesele objave s njezinim partnerom Filipom Kratofilom i kćerkicom... Iako Lana uživa u obiteljskom životu, ipak je pokazala dio slabosti i otkrila kako joj neizmjerno nedostaje glazbena karijera i snimanje novih pjesama. Na društvenoj mreži Instagram objavila je video kako plače.

- Danas sam imala totalni meltdown (slom) kad je ovo došlo na radiju - napisala je uz snimku na kojoj se vidi da joj teku suze dok na radiju svira njezina stara pjesma "Prava ljubav", a koju je otpjevala u duetu s glazbenikom Lukom Nižetićem. - Fali mi mjuza jako, al jednostavno.... Maki me sad treba više. A vi me nemojte zaboraviti - dodala je uplakana pjevačica. Otkrila je i to da se glazbi planira vratiti. - Maki i ja plačemo u duetu. Gledat ćeš ti mamu svoju još da radi ono što joj srce najviše voli. Nešto je u zraku, non stop me tagate u zadnje vrijeme na pjesme i non stop se pjesme vrte, hvala i radijima. Hvala svima na preslatkim porukicama na storyjima, sve ih čitam - dodala je Jurčević

Obožavatelji su joj zatim i odgovorili emotivnim porukama. - "Tako se meni plače kad shvatim da sam jučer imala 23 godine, a danas 37, kako? A ovakve pjesme me samo vraćaju u mladost", "Ova pjesma je obilježila sve moje bivše ljubavi i kako ju je divno čuti kad se pojavi na radiju", "Mene ova pjesma uvijek natjera na suze. Draga Lana, mi, tvoja publika ćemo te čekati koliko god treba. Imaš najljepši i najvažniji posao na svijetu, jedan preslatki cvijet zalijevati ljubavlju, pažnjom, toplinom da raste i izraste bez granica", "Ovo je pjesma mog djetinjstva, volim te Lana", samo su neke od brojnih poruka koje je pjevačica dobila.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno na društvenoj mreži nahvalila svog partnera s kojim ima kćerkicu - Filipa Kratofila. - I nakon sedam godina me i dalje časti komplimentima. Čovjek koji me voli i kad sam raščupana, mrzovoljna, nikakva, u istim, podrapanim dronjcima danima… Nijedan odnos nije idiličan i nije ravna crta, ali ono što je oduvijek do sada bilo ‘ravna crta’ i nepromjenjivo, to je da me voli kako svatko zaslužuje biti voljen, i kad ide i kad ne ide. Volim vas i volim te. Hvala ti Mićo - napisala je Lana. A osim toga, lani je u razgovoru za Večernji list kazala kako je Filip poseban po svemu. - On je netko tko mi je u svemu velika podrška i netko tko se tuđim uspjesima nesebično veseli. To se ne viđa često. Za mene je on sve samo ne tipičan - kazala nam je Jurčević.

