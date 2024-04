VIDEO Fanovi iznenađeni izgledom Antonije Šole: 'Ostala u 2005. godini'

Domaća kantautorica Antonija Šola (44) natječe se u najnovijoj sezoni showa 'Tvoje lice zvuči poznato', u kojem svakog tjedna imitira novu poznatu osobu. Njezin kolega, plesač Luciano Plazibat na svojem je Tik Tok profilu objavio kratak video s jedne od proba za sljedeću emisiju.

Plazibat je u snimku koji traje svega nekoliko sekundi fanovima ukazao na jedan detalj. U opisu je napisao: - Od Tine iz Zabranjene ljubavi, onda Šole koja piva Žigolo pa sve do JL-o ona ista…Uskoro Šola beauty - uz što je priložio nasmiješene emotikone. Na samom videu stoji: - Kad Šola ovo piva po studiju, a već dvadeset godina izgleda isto. U pozadini se prigodno čuje pjesma 'Zovem da ti čujem glas' i stihovi "Promijenila sam se, nećeš me prepoznati", koju je Šola snimila davne 2007. godine za seriju 'Zabranjena ljubav'.

Naravno, tiktoker je ovime želio pohvaliti mladolik izgled 44-godišnje pjevačice, a ubrzo su se u komentarima javili i oduševljeni fanovi: - "Je, baš je uijek ista. Svaka čast,a ti sve ljepši", "Doslovno, žena ne stari", "Šola ostala u 2005. godini", "Slagala nas je sve tim stihom", "Zauvijek najdraža", "Da, ona uvijek ista, stvarno ženska top" - nižu se komplimenti na račun Antonije, ali i Luciana.

Ova multitalentirana pjevačica i glumica u lipnju će napuniti 45 godina, na iznenađenje mnogih. Pored njezine bogate diskografije, publika je se sjeća po liku Tine Bauer iz 'Zabranjene ljubavi', jedne od prvih hrvatskih sapunica koja je s prikazivanjem započela 2004. godine i potrajala čestiri sezone i čak 850 epizoda. Šola je radila i glazbu za seriju, a jedna od najpoznatijih pjesama čuje se u najnovijem videu.

Podsjetimo, Antonija je već godinama u vezi s glazbenikom Mariom Regeljom s kojim se i zaručila, nakon što su prethodno dugo poslovno surađivali. U pauzi od priprema za novu epizodu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' otvorila se za Večernji list i ispričala o zdravlju, ljubavi i obiteljskom životu.

- Mojem pozitivnom duhu uvelike pridonosi glazba i pjevanje. Dogodilo mi se tijekom pandemije, koju čak ne volim ni spomenuti, da zaboravim i ne sjetim se dulje vremena zapjevati. Tada bih bila tužna i shvatila bih da nisam dugo pjevala... Osim glazbe, tu je i mir, krug ljudi koji mi odgovara i koji me unapređuju i čine me boljom osobom. Također, pazim i na prehranu, vježbam i gotovo sam uvijek u pokretu. Živim izvan grada pa mislim da i to pridonosi mojoj zdravijoj rutini i načinu života. Ne pomaže meni i mojem izgledu i duhu samo jedan tajni sastojak, već cjelokupan pristup življenju, a kada se nešto poremeti, odmah se to odrazi i na duhu, ali i na licu. Mladost je stanje duha, godine su samo broj - otkrila je tajnu mladolikog izgleda pjevačica, a onda progovorila i o ljubavnom planu.

- Ljudima su zanimljive takve priče, a što na kraju i razumijem. Kada razmislim o našoj svakodnevici, mislim, tko bi sve to prepričao... Došla sam do te faze u životu, kao i on, gdje nam je jako važan taj mir. Poštujemo jedno drugo tako da znamo što nam treba, a to je međusobna podrška, puno smijeha, mira, dogovora, slaganja i zajedničkih sličnih strana jer bez njih teško može išta funkcionirati. Moram priznati i to da nam je glazba velika poveznica zato što to volimo i to nam je oboje strast. I kada je dosadno, nama zapravo ne može biti dosadno zato što mi tad radimo na nekoj novoj pjesmi - zaključila je.

