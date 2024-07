Opušteno o najpoznatijim jelima Napulja, Bologne, Milana, Sicilije, ali i mjestima gdje je talijanska kuhinja ostavljala traga

Stanley Tucci: U potrazi za Italijom, HRT

Nije nešto novo, ali je i ovako izuzetno osvježenje u ovim nemogućim vrućinama i sjajan izbor HRT-a da izvrti još jednom ovu doista sjajnu seriju koja otkriva jednu od blagodati koje krase Italiju, a to je gastronomija. I da to učini s jednim od najsugestivnijih dramskih glumaca današnjice, a to je Stanley Tucci. Ma sigurno ga se svatko mora sjetiti barem iz “Vrag nosi Pradu”, ili iz “Igara gladi”, samo par na prvu loptu da spomenemo. Međutim, Tuccijev povratak Europi krenuo je i sa serijom o kojoj smo ovdje već pisali, a to je “La Fortuna”, avanturističkom pričom naslonjenom na povijest i modernu diplomaciju, koja je bila španjolske produkcije. Sasvim je Tuccija za razumjeti, riječ je o vrhunskom umjetniku za kojega je već doista teško pronaći pravi scenarij koji bi opravdao cjelovečernji film, pa je Europu doista i procijenio kao prostor u kojem bi se moglo pronaći nešto novo. I “U potrazi za Italijom” zaista jest nešto takvo novo i drugačije, ali je i vrlo logično. Toliko da se moramo odmah upitati - zašto ovo već netko nije napravio u Hrvatskoj? Imamo i nekih glumaca koji su se ostvarili u Hollywoodu pa bi bili prepoznatljivi i globalno, a nije da nemamo što ponuditi ni gastronomiji, zemlja s najvećom ambicijom u turizmu morala bi tako nešto isticati. Makar smo u gastronomskom smislu ipak prije svega mješavina raznih kultura koje su se ovdje kroz vrijeme nalazile i presijecale. Jer, nema ničega jednostavnijeg nego ispričati priču o hrani, kuhanju i njihovoj povijesti, i to je ono što ova serija pokazuje u najvećoj mjeri. Iako mu je opuštenost i najveća osobina, ovdje je Tucci pogotovo relaksiran i strahovito jednostavno priča priče o najpoznatijim jelima Napulja, Bologne, Milana, Sicilije, ali onda i mjestima gdje je talijanska kuhinja ostavljala osobita traga, mijenjajući pri tome i lokalnu te pronalazeći novu vjernu publiku, kao što je to u Londonu, primjerice. Sve što ste ikada željeli znati o talijanskom pršutu, bolonjezu, što je pravo, što krivo, kako prepoznati ono autohtono i doista domaće pitanja su na koja se odgovara krajnje simplificirano i razumljivo svakome. Uz to što su prelijepi kadrovi lokacija, ali i hrane, zadani sami po sebi pa se tu i nije moglo baš promašiti. Interesantno je kako je CNN odustao od te serije zbog smanjenja troškova, no treće će sezone sigurno ipak biti jer ju je preuzeto, a tko drugi nego, National Geographic. Doista, nismo se mogli sjetiti neke bolje i opuštajuće serije za ljeto od ove, a ponavljamo - ovo se s lakoćom može napraviti i u Hrvatskoj.

Sprint, Netflix

Tek što je završio nogomet, a već će Olimpijske igre. I mora se primijetiti kako je najpopularnija igra na svijetu, dakle nogomet, uspio izgurati iz javnosti i one originalne sportove, one na kojima se sve i temelji, atletiku kao prvu među njima. Ova serija podsjetit će nas koje napore mora podnijeti atletičar u natjecanjima na kratke pruge da dosegne Olimpijske igre, a kamoli da dođe do postolja. Jako nam nedostaju legendarni dvoboji na crvenoj stazi kakve su nekada vodili Carl Lewis, Linford Christie, naravno i Usain Bolt, pa onda i Florence Griffith-Joyner, često ne protiv konkurencije nego protiv sebe samih, odnosno protiv štoperice, dokazujući nam iznova kako je doista moguće da čovjek istrči stotinu metara za manje od deset sekundi. Festival ljudske snage, kao i proporcija koje kao da je određivao kakav grčki skulptor ili sam Michelangelo, ipak je vrhunac sporta i ova serija nas na to podsjeća. Gledamo je barem do prvih natjecanja na Olimpijskim igrama gdje je najveće želja svih da kulminiraju obaranjem barem nekoliko rekorda. Ovdje je to svakako najteže.

Stražnji prozor, SkyShowtime

Tragajući za nekom kvalitetnom preporukom za ovaj tjedan, naletjeli smo na ovaj biser iz povijesti svjetske kinematografije. Svakako, ako ste od onih u starijim generacijama, pobrinite se da ovaj film s vama gledaju i oni mlađi ukućani jer možda ne znaju tko je bio James Stewart pa ni Grace Kelly. Jedan od legendarnih hollywoodskih glumaca s jednom od najljepših žena u povijesti nastupio u filmu kultnog filmaša Alfreda Hitchcocka u priči u kojoj on zapravo cijelo vrijeme sjedi ispred prozora s nogom u gipsu i gleda što se događa. Da bi odjednom ugledao prizor koji ga prestravi pa zaključi da se dogodilo o nečemu doista strašnom. Je li njihov susjed doista ubio svoju suprugu? Hoće li Jeff, dakle Stewart, uspjeti uvjeriti policiju da je riječ o zločinu iako nema to čime dokazati? Hoće li mu povjerovati vlastita supruga? Originalan film genijalnog režisera jedan je od najcjenjenijih u povijesti i za to možemo nabrojiti barem deset razloga. Ali bolje je da ih dokučite sami, ako ste već i gledali film, sigurno ćete pronaći još poneki.

Prestiž, MAX

Vijesti su bile prepune informacija o tome da Christian Bale ljetuje na Mljetu. Iako u tome ne mora biti ničega čudnoga, jer tko na Mljetu ljetovao ne bi, a i supruga mu je s ovih prostora, pa vjerujemo da doista nije bio neki problem velikom glumcu pronaći motivaciju da dođe ovdje odmoriti se. Međutim, nas je zasmetalo što se glumca ovakvog kalibra u medijima praktično po početnim postavkama povezivalo s – Batmanom. I to je gotovo pa uvreda, iako je i u ulozi osvetnika pod plaštem briljirao te je “njegov” Batman imao i najbolji film, barem po našem mišljenju, “Vitez tame: Povratak”. No, trebalo je samo malo pogledati, pa bi se vidjelo kako postoji ne samo “Carstvo sunca” gdje je Bale još kao dječak ukazivao da može biti doista velik, već su tu i “Boksač”, “Nestajanje”, “Američki varalice”, “U 3:10 za Yumu”, “Izazivač: Le Mans ‘66”, ali i “Prestiž” koji na još jedan način ima veze s nama. Jer, u njemu Nikolu Teslu u nezaboravnoj ulozi tumači sam David Bowie, a za mnoge će to ostati najbolji Tesla koji se pojavio na ekranu. I film je režirao Christopher Nolan.