VIDEO Domaći glazbenik djevojci rekao da ju ostavlja zbog karijere, postoji snimka njene reakcije

Mladi slavuj s Korčule Petar Šegedin – Pijero gostovao je u Special Happy Showu. Slušateljima Happy FM-a je otkrio kako izgleda suradnja s Tončijem Huljićem, tko mu je osmislio umjetničko ime, ali i najavio zanimljivu suradnju - pjesmu u kombinaciji s pobjednikom Dore - Baby Lasagnom. Radi karijere je Pijero čak ostavio djevojku Luciju kojoj je posvetio svoju prvu pjesmu.

Tata mi pjeva, mama mi pjeva, baka, djed, rođak…svi pjevaju u obitelji, samo sam nastavio njihovim koracima – ovako je mladi glazbenik Pijero opisao svoj put.

Osim obitelji, za uspješne glazbene početke najzahvalniji je mentoru Tončiju Huljiću kojega je upoznao u talent showu u kojem je nastupao.

On mi je odmah rekao pjevat ćeš na Melodijama hrvatskog Jadrana, kao radit će sa mnom. Mislim vjerovao sam u to relativno, ali nisam baš bio skroz siguran, ali iz emisije u emisiju, snimanja u snimanje, jednostavno to prijateljstvo i na neki način i ljubav je postajala sve veća i veća i našli smo se u tom području glazbe i počeli surađivati…Tonči je jedna fantastična osoba, prejednostavna, u jako malo riječi ti sve kaže.

Slušateljima Happy FM-a je otkrio kako je došlo do umjetničkog imena Pijero i s njima podijelio anegdotu.

Jednog dana zove mene Tonči i kaže - Petre mislim da bi bilo pametno da osmisliš neko treće ime, kao znaš ljudi će reći bili smo na koncertu Petra, e sada kojega? Šegedina, Dragojevića ili Graše npr… Aj smisli nešto i javi mi se kroz par dana ako smisliš… - Ja njega zovem sutra dan i govorim - Tonči smislio sam. Bilo mu je čudno što sam ga tako brzo nazvao, rekao sam mu - Pijero! - Pijero, Pijero, Pijero – pa zvuči mi fantastično, pa ovo je super, kako si se toga sjetio? Tko se toga sjetio? Ja kažem – ja. On se na to našalio i reko ti hoćeš reći da sam ja glup, a ti pametan - to mi je bila najjača njegova izjava od cijele naše suradnje…

Sjetio sam se jer su me tako zvali u srednjoj školi, a i sjetio sam se Ivice Percla i pjesme - Stari pjer. Kao ono to je bila mlada duša u starom tijelu, a ja sam stara duša u mladom tijelu.

Pjesmom - Da me malo srića stigne osvojio je srca publike, ali i djevojku Luciju.

Napisao sam joj - Ti se meni sviđaš, a ja tebi? I upalilo je…Dogovorili se za kavu, ja ponio gitaru,…

Najavio je i vrlo zanimljivu suradnju.

Prije Melodija da će vjerojatno biti neka pjesma, a na Melodijama će biti feat s Baby Lasagnjom, koji je pobijedio na Dori i kojem čestitam.

Kako je došlo do te suradnje? – upitao je voditelj Elvis Mehičić.

Pa evo iskreno ni ja ne znam… Jednostavno nevjerojatno, nespojivi spoj, ali sigurno da će to Tonči Huljić riješiti u nekom svom štihu i da će to biti jako dobro.

Za sebe Pijero kaže da je tradicionalno odgojen, pošten i častan ‘čovik’ – koji idealan život zamišlja:

Uz more, s gitarom, da imam brod i mogu loviti ribu.

A što se tiče pjesme - Ukrcao sam se u taj brod i jednostavno želim raditi na tome da se zabavna glazba ne izgubi – zaključio je.

Mladi glazbenik je bez problema prihvatio izazov koji mu je u prošloj emisiji zadao Alen Nižetić. Na društvenim mrežama Happy FM-a pogledajte kako je reagirala djevojka kada joj je Pijero rekao da je ostavlja radi karijere.

