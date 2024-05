VIDEO Domaća glumica pokazala svoj dom na otoku: Velikih problema imala sa zagrebačkim stanom

Jedan od najpoznatijih glumačkih parova Anja Šovagović Despot i Dragan Despot bili su prisiljeni odseliti iz stana nakon zagrebačkog potresa, zato što je osim velikih oštećenja samog stana, njihova zgrada dobila crvenu oznaku te u stan nisu mogli ući čak dvije godine. Anja i Dragan nekoliko su se puta našli u medijima zbog ove situacije, a glumica je otkrila da su se prvo preselili u Supetar na Braču, gdje su neko vrijeme živjeli, a potom su se preselili u potkrovlje stana njezine majke.

Glumica, koja povremeno na društvenim mrežama objavljuje fotografije iz privatnog života, pokazala je i uređenje njihova doma na Braču. Stan je uređen jednostavno, ali s puno drva i umjetnina, a privukao je pozornost i na društvenoj mreži Instagram. "Divno Anja", napisala joj je Danijela Dvornik koja i sama živi na otoku Braču i rado pokazuje svoju mediteransku oazu koju je dugo i s puno ljubavlju uređivala.

"Teško je odlučiti na kojoj lokaciji živjeti", dodala je. "Eeee! Ti najbolje znaš koje su to slatke muke", odgovorila joj je Anja. Podsjetimo, sredinom veljače ove godine Anja Šovagović-Despot dala je veliki intervju za časopis Ekran Večernjeg lista te se osvrnula na karijeru i život općenito.

- Otac je, htjeli ne htjeli, iz perspektive javnosti bio kao velika snažna orlovska sjena nad vama, no kaže mi vaš brat Filip da vas je podržavao u odabiru glume kao profesije? - glasilo je pitanje, a glumica je potom i odgovorila.

- Možda sam zato i postala glumica, da bih se nekako približila ocu. I zaista, naši su razgovori, recimo, tijekom rada na "Kralju Learu", kojeg smo u Gavelli radili 1984. godine, u režiji Koste Spaića, uglavnom bili o tekstu, ulogama, partnerima, redatelju. Ali, koliko god sam htjela čuti neku pohvalu, neku dobru kritiku, uvijek je to bilo zakukuljeno, zamumuljeno tisućama raznoraznih aspekata moje uloge ili same predstave. Sve mu je drugo bilo važnije, mislila sam, kao da mu je bilo neugodno razgovarati o meni, o Kordeliji, jer bi tako morao govoriti možda previše subjektivno, previše emotivno, previše iskreno. A to se nije usuđivao. Njegova vlastita gluma bila mu je dovoljna. Njegovo osobno poniranje u samoga sebe preko umijeća glume bilo je toliko savršeno intenzivno i energično da mu nije preostajalo živaca za analizu moje igre ili analizu moje nesigurnosti i muke. Sam se u sebi dovoljno i s užitkom iscrpljivao i praznio, a mene je uglavnom prepuštao samoj sebi. Čak je, činilo mi se tada, uživao kad bih se našla pred problemom i kada bih kao pravo balavo i glupo žensko otrčala u zahod i plakala kao ljuta godina jer nisam mogla podnijeti da mi ne ide. Puštao me da se batrgam kako znam i umijem sa svojom nedisciplinom, sa svojom arogantnošću, sa svojim strahovima i panikama. Zapravo me tjerao na nekakvu profesionalnost i nekakvu dvostruku igru: nije mi želio biti otac, želio mi je biti partner, a kakav je on genijalan i užasan partner bio, to znaju samo oni koji su s njim glumili. Kako je to bilo bolno i istodobno poučno za moju silnu taštinu i ambiciju! Međutim, nikada u životu nisam sa sigurnošću mogla razlučiti zahvaljujem li mu na tome ili mu zbog toga zamjeram!

