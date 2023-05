Vesna iz 'Ljubavi na selu' otkrila: 'Bivšem suprugu oprostila sam prevaru, teško je bolestan'

Vesna Vuković nakon sudjelovanja u showu "Ljubav je na selu" sudjelovala je i u "Večeri za 5 na selu", a u razgovoru za 24 sata kazala je kako i dalje vjeruje u ljubav.

- 'Ljubav na selu' mi je donijela nova poznanstva, nova prijateljstva. Gdje god odem, ljudi me prepoznaju. Jako lijepo iskustvo. Zbog toga mi je želja bila sudjelovati i u 'Večeri', kazala je Vesna koju smo u "Ljubav je na selu" gledali kod farmera SIniše.

- Siniša me malo razočarao s time jer malo je pažnje davao meni, mislim da se trebao posvetiti svakoj podjednako, ali bez obzira na to sve, ostali smo prijatelji i čujemo se kad je moguće, kazala je Vesna koja je u jednoj epizodi priznala da ju bivši muž varao, ali i da je ona njega prevarila.

- Prevaru općenito ne volim, a pogotovo ne onu kad sam u braku ili vezi. Naravno da mi je prevara teško pala i stalno se pitam zašto netko pokušava biti s nekim ako ga vara, nebitno bilo muško ili žensko, kazala je i dodala da je s bivšim mužem ostala u dobrim odnosima.

- Bez obzira na to što je bilo prije, ipak je iza nas 25 godina braka, troje djece i troje unuka. Kad imam priliku, odem do njega i kćeri i budem s njima, nisam zlopamtilo. Najveća su mi podrška moja djeca i bivši suprug bez obzira na to kako to nekima zvučalo - prije svega sam čovjek i oprostila bih i najgorem neprijatelju, a ne njemu. Što je bilo, bilo je, život ide dalje i njemu želim ono najvažnije - zdravlje, da uspije u borbi s teškom bolešću s kojom se već dvije godine bori - kazala je Vesna koja i dalje vjeruje u ljubav, ali prevaru ne oprašta.

- Otad pokušavam naći nekog normalnoga, a da li takav postoji - ne znam? Voljela bih da je iskren! Nešto je u zraku, a vidjet ćemo što će biti od toga. Imam i ja svoje uvjete koje tražim, ako ih ta osoba ispuni bit će okej, ako ih ne ispuni - doviđenja. Iskrenost mi je najvažnija - rekla je Vesna.

