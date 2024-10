Vesna iz 'Ljubav je na selu' nakon svađe oko farmera: 'Marija je naporna i jako teška žena. Ne da mira Željku

Nakon što je Marija našla Željka u Vesninoj sobi došlo je do rasprave između dama u showu 'Ljubav je na selu'. O cijeloj situaciji sada se oglasila Vesna. "Marija je naporna i jako teška žena. Ne da mira Željku. To je žena koja si je složila film u glavi i čim je vidjela njegovu sliku, zaljubila se u Željka. Samo je njezin, ničiji više. Ne da mu da razgovara s drugim ženama. Pokušala sam je urazumiti da ne gnjavi stalno Željka", rekla je za RTL.hr.

Komentirala je i Brankičinu izjavu da se nije naspavala jer se 'Vesna u mraku družila sa Željkom'.

"Možda je Brankicu boljela glava pa se nije naspavala. Željko je razgovarao s nama i bio u sobi. Nije ništa bilo između nas. Razgovarali smo kako je bio u vojsci kao i moj pokojni muž. Raspravljali smo o našim životima", kazala je Vesna te dodala da ju nije iznenadilo što je farmer pozvao Petru na svoje imanje.

"Nije me iznenadilo za Petru. Dapače, bilo mi je drago jer je cura otkačena i vedrog duha. Ne vidim je kao konkurenciju. Stvarno je u redu", napomenula je.

Vesna je inače, nedavno, za RTL otkrila da je u bolnici završila jer je osjetila pritisak na plućima, a imala je i blagi moždani udar. "Nije mi bilo dobro, osjećala sam pritisak u plućima, mislila sam da ću izdahnuti. Bio je to nimalo lijep osjećaj", rekla je tada. Poslije je za taj medij rekla da se osjeća bolje. "Bolje je, ali čekam preglede koji se kod nas čekaju dugo. Neke stvari si platim privatno koje mogu, ali neke poput magnetne rezonance čekam. Zdravlje je najvažnije. Sanirali su me, kako ja kažem, a kad obavim preglede kod kardiologa, vidjet ćemo što će reći. Optimizam me drži", komentirala je.

Vuković je prije nekoliko mjeseci imala moždani udar, a zbog svojeg zdravstvenog stanja nije se pojavila ni na okupljanju kandidata 16. sezone. "Bila sam spriječena zbog svog zdravlja. Zvali su me i rekli da pokušam nekako doći. Htjeli su mi organizirati i prijevoz. Zvali su me i video pozivom", kazala je, te otkrila da joj se uvijek nekako dogodi da se ne osjeća dobro kad je okupljanje.

"Prošle godine u prosincu sam imala temperaturu. Uvijek se nešto dogodi. Nisam mogla na brzinu ozdraviti. Ivan me tada pitao kad ću doći. Svi su mi se radovali. Ipak im nešto značim. To je ta ekipa 'Ljubav je na selu' s kojom sam se našla", zaključila je.

