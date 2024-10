Petra Sanader se udala, sada živi u Teksasu i više se ne bavi glumom. Ovo je njezin novi posao

Život najstarije kćeri Ive Sanadera, 37-godišnje Petre Sanader oduvijek je intrigirao domaću javnost, a sada se na internet stranici experience.com može saznati kako se Petra udala i više se ne bavi glumom nego ima novo zanimanje. Svojedobno se bavila glumom te je radila kao scenaristica, a već godinama živi izvan granica Hrvatske i novi dom je pronašla u Americi gdje je pokušavala stvoriti glumačku karijeru, a sada je sasvim promijenila poslovni smjer i bavi se nečime što nema nikakve veze s glumom.

- Rođena sam i odrasla u Hrvatskoj te sam živjela i radila po cijeloj Europi (Austrija, Italija, Engleska itd.). Provela sam 12 godina u New Yorku i L.A.-u radeći u industriji zabave, što je uključivalo vođenje vlastite produkcijske tvrtke i uspješno vođenje velikog tima ljudi, kao i vođenje svih aspekata produkcije. Govorim više jezika od ranog djetinjstva i znam vrijednost napornog rada potrebnog da se uspostavite u stranoj zemlji i učinite je svojim domom. Navikla sam razmišljati izvan okvira i smišljati kreativna rješenja koja odgovaraju jedinstvenim potrebama mojih klijenata, bez obzira na proračun s kojim rade. Prirodni sam pregovarač - jednom sam uspjela unajmiti lokaciju za snimanje koja se inače iznajmljivala za 50 tisuća dolara po danu, za 500 dolara i uspjela sam da obje strane u ovoj priči pri tome budu zadovoljne - piše u biografiji Petre Sanader na ovoj stranici. U ovom tekstu otkriva i kako je sada u braku te gdje sada živi.

- Nakon što sam upoznala svog nevjerojatnog muža, preselili smo se u Teksas s našim malim pudlom Homerom, i tada sam se odlučila posvetiti mojoj strasti, a to su nekretnine. Duboko vjerujem u snagu nekretnina kao alata za ulaganje. I sam sam strastvena ulagačica, mislim da su nekretnine najbolji način za većinu Amerikanaca da izgrade i prenesu bogatstvo generacijama i želim pomoći što većem broju ljudi da to iskoriste. Volim podržavati svoje klijente da ostvare bilo koju viziju koju imaju za svoj sljedeći pothvat s nekretninama, bilo da se radi o kupnji ili prodaji. Kao stanovnik Hill Countryja koji je uključen u lokalnu zajednicu, stručnjak sam za nevjerojatne lokacije i pogodnosti Austin područje metroa nudi. Pitajte me o najboljim školskim okruzima/restoranima/pješačkim stazama/mjestima s glazbom uživo... Pokrivam vas! Sa svojom strašću za dobrim poslom i okom za stil, učinit ću vaše iskustvo s nekretninama velikim uspjehom. - poručuje Petra Sanader koja sada radi kao agentica za prodaju nekretnina.

Ranije se Petra okušala i u manekenstvu, a uz pomoć društvenih mreža i domaćih medija promovirala je svoj rad. No to je za nju tek davna prošlost. Sanaderova starija kći danas nema nikakve društvene mreže i više se ne koristi Instagramom. Petra i Bruna, kćeri bivšeg hrvatskog premijera u seriji slučaja vezanih za njihova oca i sudskih procesa koje je prolazio, također su bile u velikim brojkama praćene na društvenim mrežama dok su ih imale.

Život kćeri Ive Sanadera sada se odvija daleko od rodnog im Zagreba i Hrvatske, ali daleko i od oca koji je iza rešetaka dočekao udaju mlađe kćeri Brune, a i rođenje prvog unuka Rafaela. Naime, u svibnju 2019. godine Bruna se udala za dugogodišnjeg dečka Vedrana Vukadinovića u hvarskoj katedrali Sv. Stjepana. Iako je mladenka oduvijek htjela da je do oltara doprati njen otac, to je učinila njena starija sestra Petra, u drugoj ruci noseći Chanelovu torbicu vrijednu oko četiri tisuće eura. Uz brojne uzvanike ispred katedrale našli su se i prijatelji bivšeg premijera, Luka Bebić i Jerko Rošin, a stigao je i njegov brat don Vinko Sanader.