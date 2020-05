Veljača pokazala posljedice potresa u svom stanu: 'Naše su rane zlatne'

Jelena Veljača vratila se s kćerkicom Lenom u svoj stan u centru Zagreba, koji je stradao nakon katastrofalnog potresa 22. ožujka. Jelena je na Instagramu objavila fotografiju pukotina na zidu koje je obojala zlatnom bojom, a uz fotografiju je napisala "naše su rane zlatne boje".

Nakon potresa Jelena i Lena su prvo bile kod prijateljice Ive Radić, a zatim kod Jeleninog partnera Ivana Gala.

- Lena i ja to doživljavamo kao avanturu. Iva mi je pomogla u trenutku kada sam bila uplašena, zbunjena i kada nisam znala što bih najprije počela rješavati. Nikad joj to neću zaboraviti. Baš sam s mamom komentirala kako ovakve situacije potpuno razotkriju karaktere, a postupci poput Ivina spajaju ljude za cijeli život - kazala je Veljača u razgovoru za Večernji list i opisala kako su lena i ona doživjele potres.

Foto: Instagram

- Lena je prespavala prvi potres, a drugi, onaj u 7 sati, gledala je iz mog naručja, stojeći ispred Muzeja za umjetnost i obrt, obje smo bile u pidžamama. Sa zgrade su padale cigle i obje smo gledale taj prizor potpuno šokirane, dok je naš pas sjedio pokraj nas. Mislim da je tek naknadno postala svjesna opasnosti jer smo iduće sate provele vozeći se autom po gradu, a dane hodajući nasred ceste u centru. Sve je bilo u prašini i ciglama. S vremenom je prihvatila i potrese kao stvarnost. Mislim da ju je ovaj posljednji, 23. travnja, najviše prepao jer ga je taj dan i naslikala. Dosta govori o potresu, zapravo. Ne znam boji li se jer vidi da se ja bojim ili je to njezin autentičan osjećaj.

No to je stvarnost. Svaka zaštita od nje zapravo bi bila laž na neki način pa i ja, kao i svi roditelji u Zagrebu, balansiram između toga da otkrivam istinu koja je okrutna ("ne znam hoće li biti još potresa") i toga da direktno lažem ("neće biti više potresa, ljubavi"), a odluka ovisi i o tome koje je doba dana i koliko sam iscrpljena. Što se izolacije tiče, kad smo nakon potresa otišle Ivi, Lena se preporodila jer je tamo imala Ivinu kćer, prijateljicu, a to je bio i jedan od razloga zašto smo odlučile "spojiti obitelji" - kazala je Veljača.

