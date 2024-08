Velika promjena! Tanja iz Big Brothera se udala, živi u Njemačkoj, a posvetila se i vjeri: Evo i što točno radi

Bivša stanarka BB kuće, Tanja Matić(tada Jovanović) još uvijek je aktivna na društvenim mrežama i između ostalog gradi i karijeru influencerice. Tanja zato često objavljuje videe na YouTubeu, TikToku te na Instagramu ljudima daje uvid u svoj život u Njemačkoj. Lijepa Tanja ponekad zna posjetiti i Hrvatsku, ta se tako sada javila iz Dubrovnika, svog rodnog grada.

"Svima ću pokazivati ovu ljepotu", kazala je u jednom videu i naglasila:

"Jako sam ti zahvalna Bože na svemu u mom životu i što si mi dao da budem rođena u najljepšem gradu na svijetu - mom Dubrovniku."

Tanju Matić publika i javnost pamti po sudjelovanju u popularnom i kultnom reality showu „Big Brother“, a ona je pak sudjelovala u trećoj sezoni ovog showa za hrvatsko tržište. Tada se prezivala Jovanović. Sezona u kojoj je ona sudjelovala prikazivala se od 2006. godine, kada je Tanja imala svega 19 godina te je s ostalim kandidatima proslavila svoj rođendan. Za reality program je vežu samo lijepe uspomene, kako je jednom prilikom i izjavila.

Danas atraktivna Dubrovkinja živi daleko od svjetla reflektora, točnije u njemačkom Düsseldorfu gdje ima supruga Tonyja i sina Maura, a upravo je na društvenoj mreži Instagram objavila ranije fotografiju sa svojom jačom polovicom. – Najveći oslonac – napisala je Tanja, i označila supruga u objavi. Inače, atraktivna brineta zna posjetiti rodni Dubrovnik ljeti, a tako je bilo i prošlog kada je sa suprugom i sinom godišnji odmor provela u jednom od najljepših gradova na svijetu. Osim toga, pokrenula je i svoj YouTube kanal Tanja Believe koji ima 31 tisuću pratitelja i na kojem često objavljuje snimke iz šopinga odjeće, namirnica i s putovanja. Osim takvih videa objavila je i jedan video renovacije stane u kojem je objasnila kako ona i suprug renoviraju stanove te ih onda prodaju ili daju u najam.

- Dobrodošli u moj video 'Kupili smo stan i renovirali'. Ovo je jedan stan u nizu, kupujemo stanove, renoviramo ih, pa ih prodajemo ili dajemo u najam. To već traje par godina, sad sam se udostojala to reći, jednostavno sam držala za sebe - ispričala je Tanja u jednom od videa objavljenih na svom kanalu. Posvetila se i vjeri o čemu je jednom prilikom u videu koji je objavila na YouTubeu rekla:

- Smatram da Bog voli sve nas. Jedan dan nisam vidjela drugi izlaz nego da odem u Međugorje. Jednostavno sam htjela naći izlaz preko vjere i doći što bliže Isusu. Istinski sam htjela upoznati vjeru. Nakon povratka iz Međugorja, moj život se okrenuo milijun na sat. Uvjerila sam se da me Bog ljubi i da je Isus sa mnom. Shvatila sam da nisam sama i tada mi je život postao puno ljepši. Ljubiti Boga i vjerovati u Isusa mi jako puno znači. Kad se par dana ne molim, osjetim da mi je teško i jako se brzo vratim molitvi. – ispričala je iskreno.

Tanja je postala viralna i jako popularna, a svi se sjećaju njezina slavnog pada sa šanka u Big Brotheru kada je rekla „Gledajte ovaj ples“, i nakon nekoliko sekundi bila je na podu. I danas se smije tome. - Kada je riječ o Big Brotheru, vežu me jako lijepe uspomene. U Big Brother sam ušla s 19 godina i tamo napunila 20 godina te proslavila prelijepi rođendan. Smatram da su to prelijepe uspomene koje ne može svatko doživjeti i jedno veliko iskustvo iza mene. Uspomene mladosti, smijeha, plakanja, borbe, igranja. Uistinu jedna prelijepa prošlost – kazala je u intervjuu za Story pa dodala:

- Ono čega se uvijek sjetim jest pismo podrške od moje pokojne majke da ostanem što jesam, neiskvarena i svoja! To će mi zauvijek ostati u sjećanju kao i snimanje pjesme za Božić – emotivno je rekla i priznala kako se sjeti svoje pokojne majke Marije koja je preminula u 57. godini života nakon duge i teške bolesti. Tanja također ima i sestru jednu od najboljih hrvatskih plivačica Sanju te sestre Petkanu i Biljanu. Otkrila je i koliko joj se život promijenio nakon izlaska iz Big Brothera.

