Vatreni raznježio djevojku, kćer legendarnog reprezentativca emotivnom porukom

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Ivanušec (25) poželio je svojoj djevojci Tiji Vugrinec (24) rođendan putem društvenih mreža. Izabranik izbornika Zlatka Dalića i član nizozemskog Feyenoorda na Instagram storyju objavio je njihovu zajedničku sliku dok poziraju u kabini lifta.

- Sretan rođendan, moja ljubavi - glasi poruka na engleskom jeziku uz koju je priložio i emotikon srca. Par na fotografiji izgleda skladno, a ponajviše se ističu smisao za stil i modna usklađenost.

Foto: Luka Ivanušec Instagram

Njegova partnerica je inače kći bivšeg hrvatskog reprezentativca, omiljenog lica s domaćih travnjaka te najefikasnijeg golgetera HNL-a Davora Vugrinca. Par je stupio u vezu prije nešto više od četiri godine tako što su se upoznali u rodnom Varaždinu. Prvi put su se u javnosti zajedno pojavili na božićnom domjenku Dinama 2019. Tia od tada rijetko propušta priliku podržati svog dragog s tribina Maksimira i veliki mu je vjetar u leđa. Istu praksu nastavlja i u Rotterdamu.

Galerija: Vanessa Hudgens na crvenom tepihu Oscara potvrdila da čeka prinovu

- Tia i ja poznajemo se iz djetinjstva. Dolazimo iz istoga grada, a prije četiri godine baš smo se upoznali. Odmah mi se svidjela zbog pameti i ljepote, a danas mi je uz obitelj najveća podrška u ovom što radim i bila je iznimno ponosna na nastup u reprezentaciji - progovorio je Ivanušec o početku njihove ljubavi u intervjuu za časopis Story.

Osim prodornim plavim očima, zanosna plavuša, koja je diplomirala na privatnom fakultetu, osvojila je Luku i entuzijazmom budući da je bliski prijatelji opisuju kao vrijednu, ambicioznu i veselu djevojku.

- Ne opterećujemo se vjenčanjem, lijepo nam je zajedno - odgovara lijevo krilo Feyenoorda na pitanje o potencijalnim zarukama. U slobodno vrijeme par voli putovati, a kao omiljeno mjesto za ljetni odmor navode Pag kamo se već godinama dolaze opustiti.

- Ljeto mi je omiljeno godišnje doba. Odmaram se na plaži, volim sunce i plivanje, to me baš opušta, a navečer odemo do grada u šetnju - otkriva Ivanušec, a ove godine ga prije odlaska na ljetovanje očekuje nastup na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Bivši igrač Dinama pretvorio se u jednu od ključnih uzdanica izbornika Dalića, posebno nakon teške povrede Ivana Perišića koji je na početku sezone pokidao prednje križne ligamente koljena.

VEZANI ČLANCI:

Uoči prvenstva koje počinje sredino lipnja reprezentacija nastupa na međunarodnom prijateljskom turniru "W Cup" koji će biti održan u Egiptu od 22. do 26. ožujka. Za tu akciju Dalić je pozvao ukupno 25 igrača, a mjesto na završnoj listi je pronašao i Luka.

- Radujemo se novom okupljanju nakon duge pauze od posljednje utakmice kada smo osigurali plasman na EURO. Nije bilo razloga za neke veće promjene, ostajemo vjerni igračima koji su izborili Europsko prvenstvo, s time da smo prvi puta pozvali Dominika Kotarskog kojeg želimo vidjeti u okruženju reprezentacije s obzirom na kontinuitet dobrih igara - najavio je okupljanje hrvatski izbornik.

Video: Baka Zorana Milanovića 15 godina skrivala veliku tajnu o njemu! Majka mu nije imala lak život