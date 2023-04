Žanamari progovorila o napadu agresivnog muškarca: 'Tukla sam ga i rukama i nogama pa pobjegla'

Brojne poznate dame ovih ste dana zasigurno primijetili u traperu i sigurno ste se zapitali kako je jeans opet postao IN. Nošenje trapera zadnje srijede u travnju svake godine međunarodni je simbol prosvjeda protiv okrivljivanja žrtava i destruktivnih mitova o seksualnom nasilju nad ženama, a mučnom iskustvu koje je i sama doživjela na svojoj koži na društvenim mrežama iskreno je progovorila i pjevačica Žanamari Perčić (41).

– Žrtva nije krivac. Danas oblačimo hlače i to traperice za podršku svim žrtvama seksualnog nasilja kojima se često ne vjeruje i optužuje ih se da izazivaju i da su to "same tražile". Ne znači NE, i ne postoji opravdanje za nasilje! – započela je Žanamari svoju objavu pa se osvrnula i na vlastito iskustvo.

– I sama sam u životu doživjela agresivan pristup od muškarca koji je doslovno završio tako da sam ga u obrani tukla nogama i rukama i pobjegla… čak i iz tog grada. Neke osobe u takvom momentu ne uspiju nadjačati nasilnika, mentalno zblokiraju, a poslije čitav život snose posljedice i stigmu. Dok osobe koje su im to napravile šetaju ponosno okolo bez imalo savjesti i osjećaja krivnje. Nemojmo biti takvo društvo u kojem je to O. K. – zaključila je glazbenica.

Inače, nošenje trapera zadnje srijede u travnju u znak podrške žrtvama započet 1998. godine kao lokalna kampanja za osvještavanje problema društvene osude seksualnog nasilja i sekundarne viktimizacije, Denim Day prerastao je u globalni pokret u kojem sudjeluje više od 12 milijuna ljudi diljem svijeta.

Pokretu se priključila i RTL-ova urednica i voditeljica Mojmira Pastorčić koja je RTL Direkt u srijedu vodila odjevena u traper.

– Sigurno se pitate što je ovoj Mojmiri da nosi traper jaknu u televizijskoj emisiji. Da vam objasnim zašto se danas nosi traper. Bilo je to još 90-ih godina kada je jedan talijanski instruktor vožnje silovao svoju osamnaestogodišnju učenicu na prvom satu vožnje, ali talijanski vrhovni sud oslobodio ga je optužbi jer je djevojka imala uske traperice i on ih, prema njihovu zaključku, sigurno nije skinuo sam bez njezine pomoći, što bi značilo da je ona pristala na to i odnos je bio sporazuman. Sljedećeg dana talijanske zastupnice su došle u parlament i nosile su jeans te natpis: Jeans – alibi za silovanje i od tada do danas, posljednjih 25 godina, zadnje srijede u travnju nosi se traper. Nosili su ga danas milijuni ljudi u svijetu, nosile su ga i naše saborske zastupnice, nosio ga je i zagrebački gradonačelnik, svi kao znak pobune protiv okrivljavanja žrtava za seksualno nasilje – objasnila je voditeljica RTL Direkta.

