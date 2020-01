Vanna: 'Bez obzira na iskustvo, u ovom poslu čovjeku uvijek trebaju dodatna krila'

Glazbene zvijezde koje su obilježile prethodna izdanja Zagrebačkog festivala okupile su se kako bi zajednički preslušali pjesame s nadolazećeg, 67. Zagrebačkog festivala 2020.

Vanna, Mia Dimšić, Damir Kedžo i Ivan Dečak podijelili su svoja iskustva i dojmove s prethodnih izdanja festivala i preslušali izbor pjesama koje slušamo na Zagrebačkom festivalu, 24. siječnja 2020.

Damir Kedžo iza sebe ima dvije pobjede na Zagrebačkom festivalu, 2017. u duetu sa Zsa Zsom („Sve u meni se budi“) te 2019. s pjesmom Ante Pecotića, „Srce mi umire za njom“. Komentirajući značaj festivala, Kedžo je istaknuo kako mu je pobjeda omogućila korak dalje u pjevačkoj karijeri. „Bitno mi je bilo da pjesma dođe do ljudi, to se dogodilo i danas je publika pjeva sa mnom na koncertima“, izjavio je.

Vanna je, u ulozi kantautorice, obilježila Zagrebački festival 2018. pobjedom s pjesmom „Najbolji ljudi“: „Za mene je to bila nova situacija, ali i super osjećaj jer su mi ljudi kasnije prilazili i govorili kako im je dobra pjesma. Bez obzira na iskustvo, u ovom poslu čovjeku uvijek trebaju dodatna krila, a to su za mene bili pobjeda na festivalu i pozitivan val autorstva“, objasnila je Vanna. Dodala je i kako su festivali i radijski eter prijatelji, ali kako u Hrvatskoj postoji potreba za još više domaće glazbe u domaćem eteru.

Na ovogodišnjem Zagrebačkom festivalu, Mia Dimšić primit će nagradu za najemitiraniju pjesmu 66. Zagrebačkog festivala. Riječ je country baladi „Ovaj grad“ koju, uz Miju, autorski supotpisuju Vjekoslav Dimter i Damir Bačić: „Pjesma je netipična za radijski eter, izrazito je autobiografska i osobna, a opet ima nešto univerzalno u čemu se se mnogi prepoznali“, zaključila je Mia.

Frontman Vatre, Ivan Dečak, dosad nije sudjelovao na Zagrebačkom festivalu, ali ne propušta nijedno izdanje festivala, kao ni festivalski after party: „Redoviti sam gost after partyja Zagrebačkog festivala koji su najbolja zabava u gradu. Vatra nije nikad sudjelovala na festivalu, ali nije isključeno da se uskoro prijavim kao autor pjesme za drugog izvođača. To bi mi bilo posebno drago jer je riječ o autorski jakom festivalu“, zaključio je.

Oni su zatim preslušali izbor pjesama s nadolazećeg Zagrebačkog festivala, a njihove dojmove pogledajte u videu: