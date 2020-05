Pogledajte prvu online reviju modnog dvojca ELFS!

Globalna pandemija, koja nam je preko noći promijenila živote, pogodila je sve industrije pa tako i modnu. Najveći svjetski modni divovi uključili su se u borbu protiv koronavirusa, a svjetskim se trendovima pridružio i modni dvojac ELFS koji zajedno s tvrtkom Black Carpet Consulting organizirala jedinstveni Online Fashion Show, prvi takav događaj u Hrvatskoj.

Donatorska Online Fashion Show podržala su i mnoga poznata lica, a ovaj će put to učiniti u ulozi modela, noseći najnovije proljetno-ljetne ELFS kombinacije pa ćemo tako imati prilike u ulozi modela gledati pjevačice Žanamari Perčić, Maju Šuput, Indiru Levak, ali i Ivu Jerković, Antoniju Stupar Jurkin, Doris Pinčić Rogoznicu...

“Modna se industrija, kao i brojne druge, našla u vrlo specifičnoj situaciji i koliko god se trudili i željeli da nam se život vrati tamo gdje je stao, svjesni smo da to neće biti tako lako i da ćemo još određeno vrijeme živjeti po nekim novim pravilima. Naravno da bi bili najsretniji kada bismo mogli organizirati klasičnu reviju, ali kako to nije moguće, osmislili smo novi način druženja s našim dragim prijateljima koji nas oduvijek podržavaju. Sretni smo što ćemo im, barem na ovaj način, vratiti tračak glamura i mode u njihove domove“, ističe Aleksandar Šekuljica, dodajući da je svaka kriza ujedno i prilika te da će modni dvojac ELFS i dalje nastojati biti predvodnik dobre prakse u ovim izazovnim vremenima.

Kolekcija koju su ELFSI ovom prilikom predstavili u dnevnim boravcima namijenjena je druženjima nakon popuštanja mjera, a dizajneri ističu da svi i dalje moramo biti svjesni situacije u kojoj se nalazimo te se držati propisanih mjera kako bismo zaštitili svoje i tuđe zdravlje.

Osim modnih noviteta, gledateli su imali priliku vidjeti i zanimljivi panel "Fashion Survivor Talk", u kojem su sudjelovali modni i medijski eksperti iz cijelog svijeta, glavni urednici i direktori najprestižnijih svjetskih modnih i lifestlye magazina, među kojima i Lucy Lara, glavna urednica Harper's Bazaara iz Mexico Cityja. "Kad me je Ivona nazvala, koju poznajem još sa školovanja u Londonu, oduševila me ideja jer mi ovdje još nismo organizirali ništa slično. Divno je da se čak i u ovakvoj teškoj situaciji za cijeli svijet ne predamo i pokušamo barem virtualno nešto učiniti za modnu industriju i pokazati sve te divne haljine. Obavijestili su me da se zaista jako puno poznatih osoba odazvalo projektu, što mi je zaista drago budući da je cijeli događaj donatorskog karaktera. Nadam se da će se u cijelom svijetu uskoro pronaći način da se ipak život koliko toliko dovede u normalu", istaknula je Lucy Lara.

Osim gostiju iz inozemstva, u panelu su sudjelovali i domaći modni medijski stručnjaci: modni urednik Saša Joka, modni stručnjak Nenad Korkut, modni fotograf Goran Čižmešija, urednica In Magazina Nove TV Ivana Mandić, glavna urednica Dive Vesna Blašković, direktorica korporativnih komunikacija Podravke Marinka Akrap, influencerica i poduzetnica Rita Rumora, direktorica tvrtke Black Carpet i predavačica na Sveučilištu Sjever Ivona Čulo te naravno Aleksandar Šekuljica i Ivan Tandarić iz modnog dvojca ELFS.