Uvrnuta filmska priča o plemstvu, imanjima, novcu, dugovima i narkoticima dobra je i u obliku serije

Gospoda, Netflix

Ugotovo pravilnim razmacima Netflix napravi neku senzaciju. A s Guyjem Ritchiejem možete biti prilično sigurni da će senzacije biti, i to one najluđe. Redatelj koji nam je dao “Zdrpi i zbriši”, “Lopovi, ubojice i dvije nabijene puške”, dao nam je prije pet godina i “Gospodu”, još jedan uspio njegov film s uvrnutom gangsterskom pričom, po čemu je i najpoznatiji. Sada imamo spin-off na drugačijem mediju, streameru, i to onom najjačem, a to je Netflix. Obično streameri, kada rade spin-offove uspješnih filmova u obliku serija, i njih rade kao filmove. I to obično bude loše, čemu su dokaz Marvelovi spin-offovi na Disney+ koji su u pravilu neuspješni pa su dobrim dijelom i razlogom što opravdana očekivanja od vjerojatno najvećeg kataloga nisu ispunjena. Ovdje to nije slučaj. Ritchie ima nekog iskustva na televiziji, kao i u snimanju video spotova, tako da je upoznat s televizijskim formatom. Tako televizijska “Gospoda” jako dobro djeluju i izgledaju, a pri tome slavni redatelj nije koristio nekoga od svojih omiljenih glumaca poput Hugh Granta ili Jasona Stathama. Iako u seriji ima jako poznatih imena, kratko pojavljivanje ima veliko britansko ime Edward Fox, pa su tu i Giancarlo Esposito, Ray Winstone. Izuzetak je Vinnie Jones, jedna od najosebujnijih figura otočkog filma ali i društva. Glavnu ulogu tumači Theo James kojega će se ponajprije sjetiti ljubitelji vampirskog filmskog serijala s Kate Beckinsale, “Underworld”, ali i po “Bijelom lotusu” gdje je čak zaradio i nominaciju za Emmy. Ritchie je odabrao dobro jer Theo James u ulozi Eddieja Hornimana doista jest dobar u jednoj uvrnutoj priči o plemstvu, imanjima, novcu, dugovima i narkoticima. Jer, Eddie je titulu vojvode od Halsteada naslijedio od preminulog oca nakon povratka iz mirovne misije UN-a. Međutim, iako je imanje od 15.000 jutara vrlo vrijedno, nije otac ostavio baš nešto puno novca i drugih vrijednosti, a uskoro Eddie doznaje i kako je dio imanja zapravo pretvoren u farmu trave narko bossa Bobbyja Glasa kojega tumači Ray Winstone. Iako je Glass u zatvoru, njegov “biznis” ide jer ga vodi kći. I tako Eddie ulazi u bizaran svijet okrutnih kriminalaca, među kojima je i banda kosovskih Albanaca, poslovnih ljudi koje zanima njihov novac, vlastitog bedastog brata, a u svemu tome mora sačuvati očevu ostavštinu, ali i živu glavu. Serija “Gospoda” dobri su i zbog toga što je jasno vidljiv prepoznatljiv Ritchiejev izričaj koji je autentičan te je neka poveznica s filmom tek ime te plemstvo s raskošnim imanjem. Po početnim se postavkama Ritchieja gleda iako zna i razočarati, ovaj put to nije slučaj.

The Truth vs Alex Jones, HBO Max

Alex Jones bio je jedna od prvih javnih osoba koja je došla pod povećalo javnosti zbog širenja lažnih vijesti, odnosno on je putem svojeg portala InfoWars uspješno širio različite teorije zavjere konačno dokazujući koliko štetni u određenim okolnostima mediji mogu biti ako svoj posao ne rade profesionalno. Ovaj dokumentarac bavi se najskandaloznijom tvrdnjom koju je Jones plasirao kroz svoje platforme, a to je da je pucnjava u školi Sandy Hook u gradu Newton u Connecticutu, u kojoj je 20-godišnji Adam Lanza 14. prosinca 2012. poubijao 26 ljudi, naprosto lažna. I dobio je teške civilne tužbe koje je na kraju i izgubio te mu je sud dosudio isplatu odštete od gotovo milijardu i pol dolara, zbog čega je proglasio osobni bankrot, no i dalje mu nije zapriječeno da se bavi onim što radi te je njegov portal InfoWars i dalje aktivan. Dapače, dokazano je da je osnovao i neke nove portale u svrhu promoviranja ideologija krajnje desnice, bijelog supremacizma i nacionalizma. Tužbe i visoke odštete nisu ga zaustavile.

Hitler-Staljin, tajna veza, HRT

Odlična dokumentarna serija francuskog redatelja Michaëla Prazana prikazuje odnos između dvojice diktatora koji je osupnuo svijet nakon što se doznalo kako, unatoč deklariranim neprijateljstvima, imaju i sporazum o nenapadanju. Danas znamo da je to bila velika Hitlerova prevara, no dvojica se totalitarnih despota nikada nisu sreli, a ipak su imali u nizu stvari duboko međusobno uvažavanje, poneki put i divljenje. Primjerice, u seriji se navodi kako je Hitler ideju o koncentracijskim logorima dobio od Staljina i njegovih Gulaga, a on, pak, ideju za svoje čistke od Hitlerovog obračuna s čelnicima odreda SA.

Pa je onda Hitler dobio ideju za Reichstag gledajući Kremlj a želeći da mu Albert Speer napravi zgradu s najvećim salama koja će zadiviti svakoga tko u nju dođe. Na kraju se za svijet potencijalno eksplozivno prijateljstvo pretvorilo u jedno eksplozivno neprijateljstvo koje je završilo tako kako je završilo, Hitlerovom smrću a Staljinovom pobjedom koja je rezultirala nastavkom terora nad vlastitim ljudima.

Star Trek: Discovery 5, SkyShowtime

Ide posljednja sezona dosta uspjelog spin-offa najdugovječnije znanstveno-fantastične franšize, a to su, dakako, “Zvjezdane staze”. Podsjetimo, radnja se odvija deset godina prije kapetana Kirka, Spocka i Enterprisea, a gdje USS Discovery zapravo radi iste stvari, otkriva nove svjetove i životne oblike, a njegova posada na čelu s kapetanicom Michaelom Burnham koja svoju karijeru u seriji počinje kao specijalist da bi onda došla i do čina kapetanice. Ona je zapravo i posvojena Spockova sestra, što je oblikovano za potrebe ove serije a ne spominje se u originalnim Star Trekovima gdje se pojavljuje sam Spock. Tu su i prvi kapetan u seriji interesantnog imena Gabriel Lorca, kojega tumači poznati Jason Isaacs, pa kapetan Christopher Pike koji je dobro poznata figura “Zvjezdanih staza”, ovdje ga tumači Anson Mount. I ne zaboravimo Michelle Yeoh kao Georgiou. Serija nije najbolje od “Zvjezdanih staza”, no dobra je dovoljno da se održi pet sezona pa je preporučujemo i za bingeanje, prve četiri dok čekate petu ili sve zajedno, sve je u redu kako god odaberete.